تعاون بين «مجلس التوازن» و«أدنيك» لتنظيم الفعاليات الدفاعية والأمنية وتمثيل الإمارات دولياً



أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس التوازن ومجموعة أدنيك اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز تكامل الجهود الوطنية في تنظيم الفعاليات الدفاعية والأمنية، وتمثيل دولة الإمارات على الساحة الدولية من خلال المعارض والفعاليات المتخصصة.

تم توقيع الاتفاقية خلال اليوم الأول من فعاليات «اصنع في الإمارات 2025» في جناح مجلس التوازن، وذلك بحضور الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للابتكار والتقنيات الدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال شراكة فاعلة تشمل التخطيط المشترك والتنفيذ المتكامل للفعاليات المتخصصة في قطاع الدفاع، إلى جانب توحيد الجهود في تمثيل دولة الإمارات بالمعارض الدفاعية العالمية تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات.

وأكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج مؤسسي موحد لتمثيل دولة الإمارات في الفعاليات الدفاعية دولياً؛ وقال: نسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الكفاءة في تنظيم الفعاليات الدفاعية وتمكين الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدفاعية من التوسع دولياً تحت مظلة موحدة، بما يعكس رؤية الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية في قطاع الدفاع والأمن.

وقال حميد مطر الظاهري: فخورون بهذه الشراكة مع مجلس التوازن التي تعزز من دور «أدنيك» في دعم المنظومة الدفاعية للدولة عبر تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتمكين الحضور الدولي للإمارات من خلال منصات متخصصة تبرز قدراتها الصناعية والتكنولوجية.

وأوضح أن مجموعة أدنيك وبالتعاون مع مجلس التوازن ستتولى تنظيم وإدارة الفعاليات والمشاركات الدولية لمجلس التوازن والشركات الإماراتية المنضوية تحت مظلة المجلس، لتعزيز المشاركة في كبريات المعارض الدفاعية العالمية، والترويج للصناعات الدفاعية والأمنية المتطورة والرائدة وفتح المزيد من الأسواق أمام تلك المنتجات، إضافة لإتاحة الفرصة أمام تلك الشركات الإماراتية لبناء علاقات شراكة طويلة الأمد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الوطنية.