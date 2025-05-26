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اقتصاد

«برتڤيل للتطوير العقاري»: تقدم أعمال البناء في 6 مشاريع بأبوظبي

«برتڤيل للتطوير العقاري»: تقدم أعمال البناء في 6 مشاريع بأبوظبي
26 مايو 2025 17:07


أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة «برتڤيل للتطوير العقاري» عن تقدم الأعمال الإنشائية في مشاريعها قيد الإنشاء في أبوظبي، وبوتيرة أسرع من المخطط لها، وفقاً لأحدث بيانات منصة «داري».
وتباشر «برتڤيل» تنفيذ 6 مشاريع سكنية في أبوظبي، موزّعة بين ياس باي بجزيرة ياس، ومدينة مصدر، والتي من المقرر تسليمها جميعاً قبل نهاية العام 2028.
وقالت الشركة إن الأعمال الإنشائية في مشروع باب القصر ريزيدنس 25 في منطقة ياس باي، تسير بوتيرة متسارعة، حيث بلغت بنسبة الإنجاز 17%، وفي مشروع «باب القصر ريزيدنس 31» وصلت نسبة الإنجاز إلى 14%.
وفي مدينة مصدر، وصلت نسبة الإنجاز بمشروع «ڤيل 11» إلى 62%، كما تم إنجاز 11% بمشروع «ڤيل 12»، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع «باب القصر ريزيدنس 18 و19» نحو 11%.
وأكدت شركة برتڤيل للتطوير العقاري التزامها بتسليم جميع هذه المشاريع قبل نهاية عام 2028، ما يعزز من ثقة المستثمرين في مشاريع الشركة وفي السوق العقاري بالإمارات.
وتتميّز مشاريع برتڤيل للتطوير العقاري بتطبيق أعلى معايير الجودة في البنية التحتية، واستخدام مواد بناء وتشطيبات فاخرة. 
وفي إطار خططها التوسعية، كشفت برتڤيل عن إطلاق مشروع جديد في منطقة الراحة، إلى جانب مشاريع مرتقبة في مواقع متميزة أخرى داخل أبوظبي، وذلك ضمن رؤيتها لبناء مجتمعات سكنية أنيقة ذات طابع مستدام وقيمة استثمارية طويلة الأمد.

القطاع العقاري في أبوظبي
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