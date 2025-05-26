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اقتصاد

بحضور منصور بن محمد.. «شنايدر إلكتريك» تطلق مبادرة لتمكين مواهب المستقبل بالإمارات

منصور بن محمد خلال حضوره إطلاق المبادرة (وام)
27 مايو 2025 01:00

دبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن إمارة دبي تواصل تعزيز موقعها الريادي، بوصفها مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل، من خلال ترسيخ بيئة داعمة للابتكار وتمكين المواهب، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والاستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.
جاء ذلك خلال حضور سموه إطلاق شركة «شنايدر إلكتريك»، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، مبادرة جديدة بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمكين المواهب في دولة الإمارات، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمقر «شنايدر إلكتريك» الجديد؛ «ذا نست» في دبي، وذلك في واحة دبي للسيليكون.
وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: تستمر إمارة دبي بترسيخ مكانتها وجهة عالمية للابتكار والاستدامة والاقتصاد الرقمي، وريادتها في توفير بيئة حيوية متكاملة تدعم نمو الأعمال والشركات.
ورافق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى إطلاق المبادرة وتدشين المقر الذكي الجديد لـ«شنايدر إلكتريك»، كل من الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وأوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«شنايدر إلكتريك»، ووليد شتا، رئيس «شنايدر إلكتريك» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمل الشاذلي، رئيسة شركة «شنايدر إلكتريك» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

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