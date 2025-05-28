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اقتصاد

دبي تستضيف الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة العربية لعام 2025

دبي تستضيف الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة العربية لعام 2025
28 مايو 2025 13:37


دبي (الاتحاد)

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دبي تستضيف الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة العربية لعام 2025

عقدت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الاجتماعات المشتركة لمجلس إدارتها واللجان المنبثقة عنه، برئاسة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقر الهيئة بإمارة دبي، وبحضور أعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة.
ناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات المحورية المتعلقة بأداء الهيئة واستثماراتها، حيث اطّلع المجلس على محاضر وتوصيات لجان الاستثمار، والتدقيق والمخاطر، واللجنة التنفيذية، كما استعرض موقف تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة. وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد حزمة من القرارات الاستراتيجية والتوصيات الداعمة لتوجهات الهيئة الاستثمارية والمالية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة الأداء الاستثماري، وتحديث استراتيجياتها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، أقرّ المجلس تنفيذ المرحلة الأولى من التوزيع الاستراتيجي للأصول، ووافق على الاكتتاب في إصدار سندات قابلة للتحويل لصالح إحدى الشركات، كما صادق على شروط دخول شريك استراتيجي لإحدى الشركات التابعة للهيئة. كذلك اعتمد المجلس التوصيات الخاصة بالتخارج من عدد من الشركات المتعثرة، وناقش أوضاع استثمارات الهيئة في جمهورية السودان.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة التنفيذية الهادفة إلى تعزيز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري، بما في ذلك اعتماد خارطة طريق للتقييم الائتماني للهيئة، وإدراج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن استراتيجيتها الاستثمارية المستقبلية.
واطّلع المجلس أيضًا على تقرير لجنة التدقيق والمخاطر، وأحيط علمًا بمستوى تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وتطوير منهجيات إدارة المخاطر.
وأشاد الدكتور عبيد سيف الزعابي بالجهود المبذولة لإرساء معايير جديدة تسهم في رفع كفاءة العمليات الاستثمارية، وتحقيق عوائد مستدامة تدعم الأمن الغذائي العربي. مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تعزز كفاءة استثمارات الهيئة وتحقق قيمة مضافة للشركاء، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والشفافية ومواءمة الأنشطة مع أفضل الممارسات العالمية، خاصة فيما يتعلق بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) كما شدد على استمرار الهيئة في تقييم الفرص الاستثمارية ذات الأثر الإيجابي على الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة في الدول الأعضاء.

 

الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
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