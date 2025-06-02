«دبي لصناعات الطيران» توقع صفقة قرض بـ 300 مليون دولار

دبي (الاتحاد)



أعلنت «دبي لصناعات الطيران» التوقيع على صفقة قرض غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات مع فرع بنك الصين (دبي)، وفرع بنك الصين المحدود (لندن)، وبنك الصين (هونغ كونغ) المحدود («BOC»).

وسيتم استخدام القرض لأغراض عامة ولدعم احتياجات تمويل الأعمال المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: توفر لنا هذه الصفقة مع بنك الصين سيولة إضافية لدعم التزامنا المستمر بتلبية احتياجات عملائنا من شركات الطيران مع الحفاظ كفاءة وتطور أسطولنا، ويسعدنا أن نعزز علاقتنا مع بنك الصين، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع مجموعة بنك الصين بأكملها في السنوات المقبلة.

وقال بان شينيوان، المدير العام لفرع بنك الصين (دبي): يسعدنا في بنك الصين توطيد علاقتنا المتنامية مع شركة دبي لصناعات الطيران، وأن نكون جزءاً من هذا التمويل الاستراتيجي، ويؤكد نجاح هذه الصفقة قوة حضورنا العالمي، وقدرتنا على توفير حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الطيران المتغيرة، ونتطلع إلى الاستمرار في دعم العلاقات الثنائية بين الصين ودولة الإمارات، وتعزيز نمو الشركات الإماراتية.