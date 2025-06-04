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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

الذهب
4 يونيو 2025 07:23

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب الضبابية التجارية والمخاوف الاقتصادية العالمية، في حين قدم ضعف الدولار دعما إضافيا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3370.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0209 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3394.90 دولار.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 34.59 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1079.62 دولار، واستقر البلاديوم عند 1009.94 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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