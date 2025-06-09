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اقتصاد

دبي الجنوب تطلق مشروع "ساوث سكوير"

دبي الجنوب تطلق مشروع "ساوث سكوير"
9 يونيو 2025 11:03

أطلقت شركة دبي الجنوب للعقارات مشروعها السكني الجديد "ساوث سكوير"، على شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى بُعد دقائق من مبنى المسافرين الجديد لمطار آل مكتوم الدولي.

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وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنه تم إطلاق برج "S4" ضمن المشروع، وتم بيع الوحدات كافة خلال ثلاث ساعات فقط.
ويضم "ساوث سكوير" أكثر من 550 وحدة، ومن المقرر إنجازه خلال الربع الأخير من عام 2028.
وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في الطلب على السكن في دبي الجنوب، بفضل موقعها الإستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة واتصالها بمختلف أنحاء المدينة، ويعكس مشروع ساوث سكوير استجابتها لهذا الطلب.
يشار إلى أن مبيعات العقارات السكنية في دبي الجنوب سجّلت أكثر من 19 مليار درهم خلال عام 2024، ما يجعلها وجهة بارزة تحظى باهتمام المستثمرين.

المصدر: وام
دبي الجنوب
مطار آل مكتوم الدولي
دبي
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