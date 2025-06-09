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اقتصاد

«بيئة» توسع أعمالها بدخولها قطاع التطوير العقاري

«بيئة» توسع أعمالها بدخولها قطاع التطوير العقاري
9 يونيو 2025 18:36

 
الشارقة (الاتحاد)


أعلنت «بيئة»، المتخصصة في مجال الاستدامة والابتكار بالمنطقة، توسعها الاستراتيجي، ودخولها قطاع التطوير العقاري، في إطار تعزيز خبراتها في إدارة المشاريع العقارية وإنجازاتها في قطاعات الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، مما يؤكد التزامها الراسخ ببناء مدن متطورة تواكب تطلعات المستقبل، وتحسين جودة الحياة.
كما تعكس خطة «بيئة» للتوسع استراتيجية تنويع مدروسة تعتمد أفضل معايير وممارسات الاستدامة، وتعزز النمو المؤسسي في القطاعات الناشئة عالية التأثير.
وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة في «بيئة»، إن التوسع إلى قطاع التطوير العقاري يمثل تطوراً طبيعياً للمجموعة، ويفتح المجال أمام فرص جديدة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع، مشيراً إلى أن «بيئة» تهدف إلى إنشاء مجتمعات حضرية استثنائية تسهم في إرساء معايير إقليمية جديدة وتقدم نموذجاً عالمياً لمفهوم العيش في المدن المستقبلية.
وأوضح أن مشاريع «بيئة» العقارية تتميز باعتماد مبادئ الاستدامة والابتكار وأعلى مستويات جودة الحياة في جميع مراحلها، بما يواصل المسيرة الحافلة بالإنجازات التي حققتها حتى اليوم في قطاعات الاستدامة والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية.
وعلى مدار أكثر من عشر سنوات في تطوير المشاريع العقارية، رسخت «بيئة» مكانتها شركة رائدة في قطاع التطوير العقاري؛ بفضل سجلها الحافل في تطوير مشاريع أيقونية، مثل مقرها الرئيسي الذي صممته شركة «زها حديد للهندسة المعمارية» الرائدة عالمياً، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع صناعية مستدامة وصولاً إلى أحدث أعمالها المرتقبة، مشروع «حي جواهر بوسطن الطبي» من تصميم شركة «رينزو بيانو بيلدينج وركشوب».
وفي قطاع الاستدامة، تواصل «بيئة» دورها الرائد في المنطقة، من خلال تقديم حلول متقدمة لتحويل النفايات إلى موارد قيمة، وتحقيق التحويل الكامل للنفايات بعيداً عن المكبات.

شركة بيئة
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