صعود أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية الصينية التي قد تمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر التجاري وتعزز الطلب على الوقود.



وبحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً إلى 67.16 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً إلى 65.42 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الرابع من أبريل في وقت سابق من الجلسة.



وكان برنت قد ارتفع أمس الاثنين إلى 67.19 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل، مدعوماً باحتمال توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري.