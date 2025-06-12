ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، في وقت دعمت فيه بيانات للتضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3364.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 3384.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.32 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1265.32 دولار ليظل يحوم قرب أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1069.65 دولار.