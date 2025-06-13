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إطلاق نظام المواقف الذكي في «أدنيك أبوظبي»

إطلاق نظام المواقف الذكي في «أدنيك أبوظبي»
13 يونيو 2025 20:34


أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت مجموعة أدنيك، التابعة لمدن، نظامًا جديدًا للمواقف الذكية في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف تحسين سهولة الوصول وتبسيط تجربة زواره السنوية التي تبلغ 3 ملايين شخص، ويعتمد هذا النظام على تقنيات عالمية وخدمات رقمية متكاملة لضمان إدارة مواقف السيارات بكفاءة عالية، من لحظة الدخول وحتى المغادرة.
ويتميز نظام المواقف الذكي الجديد الذي سيتم تطبيقه بمركز أدنيك أبوظبي باستخدامه لكاميرات عالية الدقة، حيث تقوم بالتقاط أرقام لوحات المركبات عند الدخول وإصدار تذاكر المواقف الرقمية في غضون ثوانٍ.
كما ستعرض شاشات الرسائل داخل مرافق المواقف تحديثات فورية عن أماكن الانتظار المتاحة، مما يمكّن الزوار من تحديد المواقع الشاغرة بسرعة أكبر ويُقلل من الازدحام. وسيعمل النظام الجديد على تحسين تجربة كل من الزوار والعارضين بشكل كبير من خلال تيسير التنقل والقضاء على إزعاج البحث عن مواقف للسيارات خلال الفعاليات والأحداث الكبرى التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي على مدار العام.
وقال أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أدنيك أبوظبي: يُعكس إطلاق نظام المواقف الذكي جهودنا المتواصلة للارتقاء بتجربة كل زائر لمركز أدنيك أبوظبي، فبدمج التقنيات المتقدمة وتبسيط عمليات الوصول والدفع، نحن لا نحسّن الخدمة فحسب، بل ندعم أيضًا التدفق الفعال للفعاليات الكبرى، ويُعد هذا النظام جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا الأشمل لتوفير بنية تحتية ذكية تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركاء الاستراتيجيين والعارضين والزائرين.
ويشمل النظام خيارات دفع متعددة لتناسب تفضيلات المستخدمين، كما يُمكن الزوار استخدام 17 جهاز دفع بتقنية «امسح وادفع» المنتشرة في أنحاء المركز أو اختيار الدفع عبر الهاتف المحمول عن طريق مسح رمز QR المطبوع على تذكرتهم. 

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