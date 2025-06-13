1.1 مليون زائر استقطبتها فعاليات «الأعمال» بأبوظبي العام الماضي

رشا طبيلة (أبوظبي)

شهدت أبوظبي خلال العام الماضي، تنظيم أكثر من 4800 فعالية أعمال ومؤتمرات ومعارض واجتماعات وحوافز، استقطبت أكثر من 1.1 مليون زائر، بحسب مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الذي توقّع تحقيق نتائج استثنائية العام الجاري بناء على مؤشرات إيجابية بالنصف الأول من العام.

وأكد الشامسي لـ«الاتحاد»، نشاط وزخم أجندة قطاع سياحة الأعمال في أبوظبي خلال العام الجاري، موضحاً أن الدائرة تعمل على قدم وساق لجذب مؤتمرات ومعارض جديدة ومؤتمرات ضخمة منها، مؤتمر الاجتماعات العربية والسفر الفاخر «مالت»، ومؤتمر البنية التحتية للسكك الحديدية، وقمة بيتكوين، وأسبوع الصحة وغيرها.

وقال الشامسي: تشمل خططنا، الترويج لقطاع سياحة الأعمال من خلال البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها أبوظبي من مراكز مؤتمرات عالمية، على رأسها مركز أدنيك أبوظبي، فضلاً عن سهولة إصدار التأشيرات، والاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتركيز على استقطاب فعاليات مستدامة، وجذب الفعاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأشار إلى تركيز الدائرة على تعزيز الشراكات الرئيسية مع جمعيات ومؤسسات دولية متخصّصة في قطاع الأعمال والمؤتمرات، والتعاون مع جامعات وجهات أكاديمية متخصّصة لتعزيز الكفاءات المحلية في ريادة الابتكار بمجال الفعاليات، وإنشاء منصات تعارف وتعاون بين الشركاء المحليين المتخصصين في إدارة قطاع سياحة الأعمال والجهات والمؤسسات الدولية في التدريب، وتطبيق آخر التطورات والمبادرات المتعلقة بسياحة الأعمال.

وشدد الشامسي على أهمية دور مكتب أبوظبي للمؤتمرات، في استقطاب كبرى الشركة المتخصصة في قطاع سياحة الأعمال، لجذب مزيد من المؤتمرات والمعارض والفعاليات ومساهمتها في زيادة الإشغال الفندقي.

وقال إن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي جزء لا يتجزأ من خطط واستراتيجيات أبوظبي في مختلف القطاعات ولاسيما في قطاع سياحة الأعمال، مشيراً إلى أن أبوظبي تستعد لاستقطاب معرض «إي آي الذكاء الاصطناعي» العام المقبل، وهو معرض متخصّص في قطاع الذكاء الاصطناعي ومناقشة تطبيقه في جميع القطاعات.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لسياحة الحوافز في عام 2026، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد مكانة الإمارة وجهةً مفضلةً لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ومسلطاً الضوء على تجاربها المُلهمة وثقافتها النابضة بالحياة.

وأشار الشامسي إلى أن مشاركة أبوظبي في سوق السفر العربي مؤخراً، يسهم في زيادة فرص عقد شراكات استراتيجية جديدة، وتعزيز التعاون مع منظمي الفعاليات والمؤتمرات وشركات السفر داخل وخارج الدولة، مما يعزّز من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030.

وتمضي أبوظبي في تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، من خلال استثماراتها الاستراتيجية في البنية التحتية، وما تحتضنه من منشآت متنوعة، مثل قصر الوطن وحلبة مرسى ياس.

ويُسهم التزام إمارة أبوظبي بالاستدامة والابتكار والحفاظ على التراث الثقافي، في استقطاب مزيد من منظمي الفعاليات، مما منحها صدارة تصنيف الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات لعام 2022 كأفضل وجهة في منطقة الشرق الأوسط لاستضافة المؤتمرات المتخصصة.