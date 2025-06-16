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اقتصاد

«غرفة دبي» تدعم توسع «أفروفيجن تكنولوجيز» في غانا

«غرفة دبي» تدعم توسع «أفروفيجن تكنولوجيز» في غانا
16 يونيو 2025 14:54


دبي (الاتحاد)
دعمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة «أفروفيجن تكنولوجيز»، المتخصصة في تقنية المعلومات ومقرها دبي، إلى غانا.
ولعب مكتب غرفة دبي العالمية في غانا دوراً مهماً في ربط «أفروفيجن تكنولوجيز» بشركة «أون بوينت فيرتشوال أسيستنت» الغانية المتخصصة في مجال تعهيد العمليات التجارية، وقد تُوّج هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين بفضل الدعم المقدم من قبل مكتب الغرفة.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى «أون بوينت» تمثيل منصة «دوبالي» في غانا، والتي تديرها شركة «دوبالي» المسجلة في دبي، والتابعة لشركة «أفروفيجن تكنولوجيز»، لتقديم دورات تدريبية للطلاب المتخصصين في مجال تقنية المعلومات في غانا، وذلك بهدف تزويدهم بمهارات العمل عن بُعد ليتم إثر ذلك تسجيلهم في منصة «دوبالي» لتولي وظائف عن بُعد.
وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: نلتزم بدعم إبرام شراكات واعدة بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها حول العالم بما يدفع عجلة النمو المستدام للأعمال، مما يعزز قدرة الشركات المحلية على تنمية أعمالها في الأسواق العالمية، الأمر الذي يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في دبي.
بدوره أعرب أوسيتا أوباراوغو، مؤسس شركة دوبالي، التابعة لشركة «أفروفيجن تكنولوجيز المحدودة» عن تقديره للدعم اللامحدود من مكتب غرفة دبي العالمية في غانا في تعزيز مهمة دوبالي المتمثلة في استقطاب وتدريب الكفاءات التقنية المؤهلة من غانا ومن جميع أنحاء غرب أفريقيا.
وأضاف: نلتزم بربط خبراء التكنولوجيا الأفارقة ذوي الخبرة بالفرص العالمية، والمستعدين للعمل في جميع المناطق الزمنية، ويتماشى تركيزنا الاستراتيجي على دبي مع أهدافنا التجارية الأوسع وأهدافنا العالمية للتوسع، معتبراً أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً تجسد التزامهم المشترك بدفع عجلة الابتكار وخلق الفرص من خلال التعاون.

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