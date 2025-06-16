شيخة النويس تشارك في معرض «فيفا تِك 2025» بباريس



أبوظبي (الاتحاد)

شاركت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، في معرض وملتقى «فيفا تِك 2025»، والذي أقيم تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار»، بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وقادة الشركات ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم.

وزارت النويس جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعرض، حيث اطّلعت على أبرز المشاريع والابتكارات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية لاسيما المتخصّصة في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، وأشادت سعادتها بالمنتجات والخدمات الرقمية التي ابتكرتها هذه الشركات ودورها في توفير حلول جديدة تسهم في خدمة المجتمع.

وأكّدت خلال لقائها مع روّاد الأعمال الإماراتيين بالمعرض، أهمية توطين التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الفندقية والوجهات السياحية، وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرةً إلى أن التكنولوجيا باتت عنصراً رئيسياً لتقديم تجارب سياحية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتعزيز تنافسية القطاع السياحي.

كما قامت بجولة في عدد من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض، والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية، حيث اطّلعت على أحدث ما توصلت إليه هذه القطاعات من ابتكارات وتقنيات تسهم في إعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي والسياحة الذكية.