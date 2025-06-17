التوترات الجيوسياسية تشعل الطلب على الملاذات الآمنة التقليدية







دبي (الاتحاد)

شهدت أسعار الذهب انتعاشاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث هيمنت التوترات الجيوسياسية مرة أخرى على معنويات المستثمرين، مما يسلط الضوء على جاذبية الذهب الدائمة كملاذ آمن تقليدي في أوقات عدم الاستقرار العالمي. ومع ذلك، فإن الارتفاع الأولي، الذي لوحظ الأسبوع الماضي، وجد مقاومة بالقرب من منطقة 3.440 دولاراً - 3.450 دولاراً يوم الاثنين - تاريخياً سقفاً للارتفاعات الأخيرة للذهب.

وتعكس هذه الخطوة بحسب دانييلا سابين هاثورن، محلل سوق أول في Capital.com، تجدد الحذر بين المستثمرين بعد تزايد المخاوف في الشرق الأوسط والأسواق العالمية على نطاق أوسع. مع استبدال المشاعر القائمة على الخوف محل التفاؤل الذي شوهد في وقت سابق من يونيو، تدفق رأس المال مرة أخرى إلى الذهب، مما يؤكد دوره كتحوط وقائي.

ومن وجهة نظر فنية، أظهر مؤشر القوة النسبية للذهب (RSI) مرونة - تجنب الانخفاض إلى ما دون خط الوسط والتعافي إلى المنطقة الصعودية هذا الأسبوع. على الرغم من أن بعض ضغوط البيع لا تزال بالقرب من مستويات المقاومة، إلا أن الزخم يبدو مهيأ لمزيد من الاتجاه الصعودي على المدى القصير. من الناحية الهيكلية، لا تزال التوقعات صعودية. تشير جميع الرياح الخلفية في الوقت الحالي إلى هذا الاتجاه - التجارة والسياسة المالية الأميركية والآن الجغرافيا السياسية.

والأهم من ذلك، إذا استمر التضخم في الولايات المتحدة في التباطؤ، بينما يضعف النمو ويتقارب مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، فقد يواجه الدولار ضغوطاً هبوطية متجددة. عادة ما يدعم الدولار الأكثر ليونة أسعار الذهب، مما يضيف طبقة أخرى إلى الأطروحة الصعودية.

التوترات تدعم الذهب

وتتوقع هاثورن أن تستمر العديد من عوامل الاقتصاد الكلي في تعزيز إمكانات الذهب على المدى الطويل. أدى عدم الاستقرار الجيوسياسي المتصاعد إلى إحياء الطلب على الذهب كملاذ آمن تقليدي، حيث يسعى المستثمرون للحصول على الحماية وسط تصاعد التوترات العالمية. في الوقت نفسه، عززت بيانات التضخم الضعيفة التوقعات بموقف أكثر تشاؤماً من البنوك المركزية، خاصة أن النمو الاقتصادي يظهر علامات على التباطؤ. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاه العالمي المستمر لإلغاء الدولرة - الذي يتميز بزيادة التنويع بعيداً عن الاعتماد على الدولار الأميركي - يدعم بهدوء الطلب الهيكلي على الذهب، مما يعزز دوره كمخزن للقيمة على المدى الطويل.

في هذه المرحلة، من الصعب حقاً المجادلة من أجل حالة هبوطية في الصورة الأكبر، حيث تدعم الأساسيات الذهب على المدى الطويل. ومع ذلك، هناك ما يبرر بعض الحذر على المدى القريب. لا تزال المقاومة بالقرب من 3400 دولار - 3440 دولاراً حاجزاً صعباً، وقد كافحت الارتفاعات السابقة نحو 3500 دولار للصمود. يمكن أن يؤدي التحول المتشدد من الاحتياطي الفيدرالي أو اختراق في مفاوضات التجارة العالمية إلى إضعاف جاذبية الذهب.

تعافٍ

وشهدت الفضة، التي أظهرت قوة مدهشة منذ بداية يونيو، تحولاً في الزخم في منتصف الأسبوع. في حين أن الفضة مدعومة في البداية بكل من تدفقات الملاذ الآمن وتحسن معنويات المخاطرة، فقد تراجعت منذ ذلك الحين، حيث أدت المخاوف الجيوسياسية إلى إضعاف الرغبة في «المخاطرة». هذه الطبيعة المزدوجة للفضة - كمعدن صناعي وملاذ آمن جزئي - تجعلها حساسة بشكل خاص للروايات الاقتصادية الأوسع. لم يكن سعره مدعوماً فقط بتفاؤل السوق وتحسن الأسهم، ولكن أيضاً من خلال ضيق العرض المستمر والنقص الهيكلي الذي اكتسب اهتماماً متجدداً.

ومع ذلك، مع عودة المعنويات إلى النفور من المخاطرة، تجاوز الذهب الفضة في الأداء. اتسعت نسبة الذهب إلى الفضة مرة أخرى، مما يشير إلى أن المستثمرين يعيدون المعايرة نحو التحوط الأكثر تقليدية الذي يقدمه الذهب وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي.

ومع ذلك، أثبتت معنويات السوق مرونتها هذا الأسبوع، على الرغم من الهجمات المستمرة في الشرق الأوسط. تمكنت الأسهم من استعادة بعض الأرض يوم الاثنين، مصحوبة بالفضة، مما يدل على عودة الرغبة في المخاطرة إلى الطاولة. صباح الثلاثاء، تكافح الأسهم مع انتشار أنباء مساء الاثنين بأن الرئيس دونالد ترامب أمر بإخلاء مدينة طهران على أساس أن البلاد رفضت اتفاقاً للحد من تطوير الأسلحة النووية، حيث بدا أن الصراع بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية مهيأ لمزيد من التصعيد.

ومع ذلك، تمكنت الفضة من الحفاظ على اليد العليا. ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن الوضع لا يعتبر سيئاً بما يكفي لتجمع الملاذ الآمن الكامل، لكن الثقة تتضاءل. في هذه الظروف، يمكن للفضة الاستفادة منها.