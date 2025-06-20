تعاون بين «دائرة التنظيم العقاري» ومصرف عجمان لتعزيز الخدمات المالية



عجمان (الاتحاد)

وقعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان اتفاقية مع مصرف عجمان بهدف تعزيز التعاون المالي والرقمي وتطوير العلاقات والخدمات المصرفية.

وقع الاتفاقية كل من المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ومصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان.

وقال المهيري إن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصرف عجمان باعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة ولدوره المهم في دعم جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز منظومتها الرقمية وتطوير أدائها المالي.

وأكد أن الدائرة ستتمكن من خلال هذه الشراكة من متابعة الأداء المالي لشركات التطوير العقاري وذلك بالاطلاع على حسابات الضمان للمشاريع العقارية من خلال تقارير دورية شاملة، فضلاً عن تسهيل جميع المعاملات المالية لمختلف فئات المتعاملين، وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مبتكرة بالارتكاز على أساليب عمل متطورة تضمن أعلى مستوى من الجودة والسرعة والخصوصية.

من جانبه أكد الخلفاوي دور مصرف عجمان في تعزيز جودة الخدمات المالية مشيراً إلى أنه ومن خلال هذه الاتفاقية يرسخ المصرف شراكة مبنية على الكفاءة والثقة تسهم في بناء منظومة متكاملة تعزز من مكانة عجمان كوجهة استثمارية واعدة.

ويمثل هذا التعاون نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاع المالي والجهات التنظيمية، وخطوة مهمة نحو تطوير بيئة عقارية أكثر استقراراً وشفافية في إمارة عجمان.

