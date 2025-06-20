السبت 21 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «دائرة التنظيم العقاري» ومصرف عجمان لتعزيز الخدمات المالية

تعاون بين «دائرة التنظيم العقاري» ومصرف عجمان لتعزيز الخدمات المالية
20 يونيو 2025 20:57


عجمان (الاتحاد)
وقعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان اتفاقية مع مصرف عجمان بهدف تعزيز التعاون المالي والرقمي وتطوير العلاقات والخدمات المصرفية.
وقع الاتفاقية كل من المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ومصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان.
وقال المهيري إن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصرف عجمان باعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة ولدوره المهم في دعم جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز منظومتها الرقمية وتطوير أدائها المالي.
وأكد أن الدائرة ستتمكن من خلال هذه الشراكة من متابعة الأداء المالي لشركات التطوير العقاري وذلك بالاطلاع على حسابات الضمان للمشاريع العقارية من خلال تقارير دورية شاملة، فضلاً عن تسهيل جميع المعاملات المالية لمختلف فئات المتعاملين، وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مبتكرة بالارتكاز على أساليب عمل متطورة تضمن أعلى مستوى من الجودة والسرعة والخصوصية.
من جانبه أكد الخلفاوي دور مصرف عجمان في تعزيز جودة الخدمات المالية مشيراً إلى أنه ومن خلال هذه الاتفاقية يرسخ المصرف شراكة مبنية على الكفاءة والثقة تسهم في بناء منظومة متكاملة تعزز من مكانة عجمان كوجهة استثمارية واعدة.
ويمثل هذا التعاون نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاع المالي والجهات التنظيمية، وخطوة مهمة نحو تطوير بيئة عقارية أكثر استقراراً وشفافية في إمارة عجمان.
 

أخبار ذات صلة
«مصرف عجمان» يوقّع اتفاقية شراكة مع «أزيموت»
تعاون بين «دائرة المالية» و«مصرف عجمان» لتعزيز التكامل الرقمي
مصرف عجمان
آخر الأخبار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
علوم الدار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
اليوم 15:10
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
اليوم 15:00
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
علوم الدار
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
اليوم 14:51
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
الرياضة
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
اليوم 14:45
قتلى من الجيش الإيراني في ضربة إسرائيلية
الأخبار العالمية
قتلى من الجيش الإيراني في ضربة إسرائيلية
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©