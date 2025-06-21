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اقتصاد

35.5 مليار درهم استثمارات بقطاع السفر والسياحة في الإمارات خلال 2025

تزايد مساهمة الاستثمارات السياحية بالناتج المحلي الإجمالي للدولة حتى 2035 (أرشيفية)
22 يونيو 2025 01:12

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقطب قطاع السفر والسياحة بالإمارات إجمالي استثمارات وصلت إلى 32.2 مليار درهم العام الماضي بنمو %10.8 مقارنة بالعام 2023، وسط توقعات بارتفاع قيمة هذه الاستثمارات إلى 35.5 مليار درهم العام الحالي بنمو %10، على أن يصل إلى 50.8 مليار درهم بحلول العام 2035، بحسب تقرير التوقعات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي للعام الجاري.
أشار التقرير، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إلى أن الاستثمارات السياحية تُسهم بحصة 8.8% من إجمالي الاستثمارات بالإمارات العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه المساهمة إلى 9.7% العام الجاري، وأن تصل إلى 13.8% بحلول العام 2035.
ومنذ العام 2021، شهدت الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة نمواً مستمراً، ففي العام 2021 سجلت الاستثمارات السياحية قيمة 25.4 مليار درهم بحصة 6.9% من إجمالي الاستثمارات، لترتفع إلى 25.5 مليار درهم في 2022 بحصة 6.9% أيضاً، ثم إلى 29.1 مليار درهم في 2023 بحصة 7.9%، و32.2 مليار درهم في 2024، و35.5 مليار درهم في 2025 لتحقق حجم استثمارات يفوق مستويات العام 2019 والتي بلغت آنذاك 31 مليار درهم.
وتستقبل الإمارات العام الحالي 29 مليون سائح دولي ممن يمضون ليلة أو أكثر، مقارنة مع 26 مليون سائح العام الماضي، بنمو%11.5، بحسب توقعات المجلس.
وتستهدف الإمارات من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، رفع مكانتها كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها وجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات، إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات المجلس. وتوقع المجلس مؤخراً أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

إيرادات فندقية
بحسب آخر البيانات المحلية لفنادق الدولة، بلغت إيرادات المنشآت الفندقية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 13.5 مليار درهم، ووصل عدد نزلاء الفنادق إلى أكثر من 8.4 مليون نزيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 81.3%.

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