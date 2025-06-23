«منتدى الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص» ينطلق في دبي سبتمبر المقبل

دبي (الاتحاد)

تنطلق الدورة الخامسة من «منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعيْن العام والخاص» في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر 2025 في دبي.

ومع استمرار الشرق الأوسط في رحلته الطموحة نحو التنويع الاقتصادي وتوسيع البنية التحتية، يأتي منتدى هذا العام في خضم نقطة تحوُّل حاسمة، ليجمع تحت سقف واحد أكثر من 400 جهة معنية من مختلف القطاعات الحكومية والمالية والتنموية والصناعية.

ويضم المنتدى نخبة من أبرز صناع القرار والمستثمرين وأصحاب المشاريع ومقاولي الهندسة والتوريد والبناء والمتخصصين في القطاع، وذلك على مدار يوميْن من الحوار رفيع المستوى والتواصل الاستراتيجي، بمشاركة أكثر من 150 ممثلاً حكومياً و40 متحدثاً عالمياً، حيث سيستكشف المنتدى مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والعقارات والخدمات اللوجستية والنقل والتحول الرقمي.

ومن المقرر أن تُسلّط نسخة 2025 الضوء على قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتخطيط المدن الذكية، والرعاية الصحية، والتعليم، مُقدّمةً بذلك نظرة شاملة على نماذج الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، التي من شأنها تحقيق تأثير طويل المدى.

ومن جهة أخرى، سيتم تخصيص جلسات خاصة حول القيادة النسائية في مجالات البنية التحتية، والشراكات على مستوى البلديات، وأفضل الممارسات العالمية لحوكمة وإدارة الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص.

وفضلاً عن ذلك، سيتناول الحدث الذي ينعقد تحت شعار «الدفع بعجلة التقدم انطلاقاً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العالم» مجموعة من الموضوعات الهامة التي تتضمن: السياسات الناشئة، وإصلاح أنظمة المشتريات، واستراتيجيات الاستثمار، بالإضافة إلى دراسات الحالة الناجحة التي تُشكّل الجيل القادم من الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص في المنطقة.

وقالت ليلى مسينائي، المدير العام لمجموعة «جريت مايندز لإدارة المؤتمرات والفعاليات» المنظِّمة للمنتدى: إن النسخة الخامسة من «منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعيْن العام والخاص» محفز للتحوُّل في هذا القطاع، ففي ظل سعي حكومات المنطقة لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية والاستثمارات الاجتماعية، تتيح هذه المنصة تفاعلاً ومشاركة عالية القيمة بين الجهات العامة والشركاء من القطاع الخاص، الذين يتطلعون إلى تحقيق تقدم ملموس، حيث نفخر بتوفير منصة مثالية تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، ويتم من خلالها تشكيل مستقبل الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل نشِط وفعال.