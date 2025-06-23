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اقتصاد

«مركز الإحصاء» و«غرفة أبوظبي» يعززان التعاون لتطوير البيانات بقطاع البناء

«مركز الإحصاء» و«غرفة أبوظبي» يعززان التعاون لتطوير البيانات بقطاع البناء
23 يونيو 2025 20:57


أبوظبي (الاتحاد)
نظّم مركز الإحصاء - أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل ناقشت سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات وإعداد مؤشر تكلفة البناء.
تأتي هذه الورشة ضمن مبادرة «البيانات من أجل الصالح العام»، بهدف تطوير مؤشرات اقتصادية دقيقة تخدم التخطيط الاستراتيجي للشركات وتعزز مناخ الاستثمار في الإمارة.
وشارك في الورشة ممثلون عن شركات تطوير عقاري، واستشارات هندسية، ومجموعات عمل من قطاع التشييد والبناء، حيث ناقشوا أهمية البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقليل المخاطر، لاسيما في ظل ارتفاع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.
ويُعد مؤشر تكلفة البناء أداة حيوية لرصد تغيرات أسعار مواد البناء والعمالة، مما يسهم في التخطيط المالي، ورفع كفاءة إدارة المشاريع، ويمنح المؤشر الشركات والمطورين نظرة دقيقة لتقدير التكاليف المستقبلية وتحسين إدارة الموارد.
وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، أن مؤشر تكلفة البناء يمثل أداة أساسية تضمن التنبؤ بالتكاليف وكفاءة السوق، مشيراً إلى أن قطاع التشييد والبناء شهد نمواً بنسبة 11.3% في عام 2024، مسهماً بـ 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 107.4 مليار درهم.
من جانبه، شدد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، على أهمية التعاون لتوفير بيانات دقيقة تُسهم في التخطيط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأشاد المشاركون، بالورشة كمنصة لتعزيز تبادل البيانات وتطوير المؤشرات الإحصائية.
وأكد ممثلو شركات مثل «ليد للتطوير العقاري»، و«سلطاكو للتجارة العامة»، و«بيلد هب» على أهمية هذه المبادرات في تحسين جودة البيانات، وتسهيل اتخاذ قرارات استراتيجية ذكية قائمة على معلومات موثوقة.
وتهدف مبادرة «البيانات من أجل الصالح العام» إلى بناء إطار مستدام لتبادل البيانات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن سرية المعلومات وجودة الإحصاءات، ويُعزز من تطوير سياسات اقتصادية مبنية على بيانات دقيقة.
وانضمت أكثر من 70 جهة إلى المبادرة، ما يدل على أهمية هذا التوجه في دعم النمو الاقتصادي القائم على البيانات في أبوظبي.

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