فاضل العلي رئيساً لمجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ماجد الفطيم» تعيين فاضل عبد الباقي العلي في منصب رئيس مجلس إدارة «ماجد الفطيم القابضة»، خلفاً للسير مايكل ريك، الذي تنتهي مهامه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، بعد أن شغل المنصب منذ عام 2009.

وفي تعليق له على تعيينه في هذا المنصب قال فاضل عبد الباقي العلي: أتشرّف باختياري لرئاسة مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم القابضة، وأعتز بهذه الثقة لقيادة واحدة من أبرز الشركات وأكثرها تقديراً في دولة الإمارات وهي تدخل عقدها الرابع وتستعد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار.

وأضاف العلي: أشعر بامتنان عميق لفريق إدارة شركة «ماجد الفطيم» ولأعضاء مجلس الإدارة ولزملائي والمساهمين على دعمهم المستمر، كما أود أن أعبّر عن شكري وتقديري للسير مايكل رايك، الذي ارتبط اسمه بالشركة لنحو عقدين، وقادها خلال مراحل مفصلية وتحولات جوهرية، ممهداً طريقها نحو المستقبل، تاركاً بصمة واضحة في مسيرة وتاريخ ماجد الفطيم.

وبمسيرته المهنية المتميزة، يُعد فاضل عبد الباقي العلي واحداً من أحد أبرز الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في مجالي الحوكمة المؤسسية والقيادة الاستراتيجية.

وشغل سابقاً العديد من المناصب التنفيذية الرفيعة من بينها، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، والرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة، كما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة «ويو بنك»، وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مصر.