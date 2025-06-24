الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فاضل العلي رئيساً لمجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة

فاضل العلي رئيساً لمجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة
24 يونيو 2025 21:18

دبي (الاتحاد)
 أعلنت «ماجد الفطيم» تعيين فاضل عبد الباقي العلي في منصب رئيس مجلس إدارة «ماجد الفطيم القابضة»، خلفاً للسير مايكل ريك، الذي تنتهي مهامه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، بعد أن شغل المنصب منذ عام 2009.

أخبار ذات صلة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني

وفي تعليق له على تعيينه في هذا المنصب قال فاضل عبد الباقي العلي: أتشرّف باختياري لرئاسة مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم القابضة، وأعتز بهذه الثقة لقيادة واحدة من أبرز الشركات وأكثرها تقديراً في دولة الإمارات وهي تدخل عقدها الرابع وتستعد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار.
وأضاف العلي: أشعر بامتنان عميق لفريق إدارة شركة «ماجد الفطيم» ولأعضاء مجلس الإدارة ولزملائي والمساهمين على دعمهم المستمر، كما أود أن أعبّر عن شكري وتقديري للسير مايكل رايك، الذي ارتبط اسمه بالشركة لنحو عقدين، وقادها خلال مراحل مفصلية وتحولات جوهرية، ممهداً طريقها نحو المستقبل، تاركاً بصمة واضحة في مسيرة وتاريخ ماجد الفطيم. 
وبمسيرته المهنية المتميزة، يُعد فاضل عبد الباقي العلي واحداً من أحد أبرز الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في مجالي الحوكمة المؤسسية والقيادة الاستراتيجية.
وشغل سابقاً العديد من المناصب التنفيذية الرفيعة من بينها، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، والرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة، كما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة «ويو بنك»، وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مصر.

آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©