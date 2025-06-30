جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.. ريادة أكاديمية وتميز طبي في قلب الإمارات

تُعد جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية إحدى أبرز المؤسسات التعليمية التابعة لحكومة رأس الخيمة، وقد تأسست عام 2006 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. جاءت هذه المبادرة تجسيدًا لرؤية سموه الطموحة في إنشاء بنية تعليمية متقدمة تُشكل منصة لانطلاق مؤسسات عالمية تعنى بالتعليم والتدريب الطبي عالي المستوى على مستوى المنطقة.

لم تكن الغاية مجرد تأسيس كليات، بل بناء صرح أكاديمي متكامل يعزز ثقافة التميز، ويواكب أعلى المعايير العالمية في التعليم الصحي. وهو ما أكدته رسالة سموه قائلاً: "نحن بحاجة إلى تشجيع التميز في مدارسنا الآن أكثر من أي وقت مضى".

مسيرة أكاديمية رائدة

أطلقت الجامعة برامجها في عامها الأول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة، ثم توسعت في عام 2007 لتشمل برامج بكالوريوس جراحة الأسنان (BDS)، والصيدلة، والتمريض (BSN).

وتميزت الجامعة بكونها أول مؤسسة في الدولة تقدم برامج ماجستير مدتها عامان في مجالي التمريض والصيدلة، بما يشمل:

• ماجستير تمريض صحة البالغين

• ماجستير تمريض صحة الأطفال

• ماجستير تمريض صحة المجتمع

• ماجستير تمريض الصحة النفسية والعقلية

• ماجستير الصيدلة السريرية

• ماجستير في الكيمياء الصيدلانية

كما تم إطلاق ماجستير جراحة وتقويم الأسنان وماجستير العلوم في علم وظائف الأعضاء الطبية، بالإضافة إلى دبلومات الدراسات العليا في التمريض لمجالات متعددة مثل تمريض الرعاية الحرجة والطوارئ.

نموذج تعليمي متطور

تعتمد الجامعة نهجًا حديثًا في التعليم، والذي يعزز من مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي والتعلم مدى الحياة. كما تم تطوير منهج متكامل يركز على الطب القائم على الأدلة والبراهين، مع تدريب سريري ميداني في عدد من المستشفيات داخل وخارج الإمارة، بما في ذلك مستشفيات صقر، الشيخ خليفة، محمد بن عمران، ومستشفيات الفجيرة ودبا، لتوفير أكثر من 1500 سرير للتدريب العملي للطلبة.

إنجازات واعترافات دولية:

حققت الجامعة مؤخرًا إنجازًا متميزًا بحصولها على تقييم "خمس نجوم" من نظام QS العالمي لتصنيف الجامعات، مما يرسخ مكانتها بين الجامعات المرموقة في دولة الإمارات والمنطقة.

وتُعتمد كافة برامج الجامعة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى اعتمادات دولية مرموقة تشمل:

• كلية الطب: اعتماد من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)

• كلية طب الأسنان: اعتماد من (ADC)

• كلية الصيدلة: اعتماد من مجلس التعليم الصيدلاني الأمريكي (ACPE)

• كلية التمريض: اعتماد من لجنة تعليم التمريض الأمريكية (ACEN)

البرامج الأكاديمية في الجامعة

برامج البكالوريوس:

• دكتور في الطب (MD)

• بكالوريوس جراحة الأسنان (BDS)

• بكالوريوس في الصيدلة (B.Pharm)

• بكالوريوس العلوم في التمريض (BSN)

• بكالوريوس العلوم في القبالة (BSM)

• برنامج الطب للخريجين

برامج الدراسات العليا:

• الدكتوراة في الصيدلة والعلوم الصيدلانية

• ماجستير العلوم في علم وظائف الأعضاء الطبية

• ماجستير التعليم السريري

• ماجستير جراحة وتقويم الأسنان

• ماجستير العلوم في الصيدلة السريرية

• ماجستير في العلوم الصيدلانية (الكيمياء الطبية / التكنولوجيا الصيدلانية)

• ماجستير العلوم في التمريض (صحة البالغين، صحة المجتمع، صحة الأطفال، الصحة النفسية)

• دبلوم الدراسات العليا في التمريض (الرعاية الحرجة، الرعاية الطارئة، صحة البالغين)

تواصل جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية مسيرتها في إعداد كوادر طبية وصحية مؤهلة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية محليًا وإقليميًا.

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