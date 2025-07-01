الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مبادلة» تعلن عن اتفاق للاستثمار في شركة «لوسكام إنترناشونال»

«مبادلة» تعلن عن اتفاق للاستثمار في شركة «لوسكام إنترناشونال»
2 يوليو 2025 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، موافقتها على الاستحواذ على حصة قدرها 30% في شركة «لوسكام إنترناشونال»، العاملة في مجال توفير حلول تجميع المنصات «pallet pooling» والتغليف القابل لإعادة الاستخدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وستنضم مبادلة، بموجب هذا الاتفاق، إلى مجموعة المساهمين الحالية، التي تضم «تروستار كابيتال»، ذراع الاستثمار المباشر التابعة لشركة «سيتك كابيتال هولدنغز»، وشركة «فاونتن فست»، إحدى أبرز شركات الاستثمار المباشر المستقلة في آسيا، بالإضافة إلى شركة «سينوترانس» التابعة لمجموعة «شاينا ميرشانتس».
يذكر أن شركة «لوسكام» تتخذ من هونغ كونغ مقراً رئيسياً لها، وتزاول عملياتها في 12 دولة ومنطقة في آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا والصين الكبرى، وتقدم حلولاً لوجستية مستدامة وعالية الجودة في مجالات التجميع والتوزيع لكبريات الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتجزئة والتصنيع.
وتمتلك «لوسكام» سجلاً حافلاً في هذا المجال يعود إلى عام 1942، وقد رسخت مكانتها كشريك موثوق في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد. وتخضع هذه الصفقة للشروط المعتادة لاستكمال العمليات الاستثمارية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

أخبار ذات صلة
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم بيع لوحات الأرقام المميزة للمركبات بنظام المزايدة
4 ملايين مستعمرة مرجانية في أبوظبي بحلول 2030
أبوظبي
مبادلة
أستراليا
المحيط الهادئ
نيوزيلندا
الاستثمار
مبادلة للاستثمار
هونغ كونغ
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©