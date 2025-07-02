الذهب يتراجع وسط ترقب بيانات أميركية

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الرواتب الأميركية وموقف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة مسجلا 3330.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3340.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى عند 36.01 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1344.91 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1104.92دولار.