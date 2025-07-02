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اقتصاد

1.7 مليار درهم قيمة تداولات أسواق الأسهم المحلية

تعاملات بيع المؤسسات المالية بسوق أبوظبي للأوراق المالية زادت على تعاملات الشراء (من المصدر)
3 يوليو 2025 01:19

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

مكنت عمليات شراء نفذها المستثمرون الإماراتيون في أسواق الأسهم المحلية مؤشرات الأسواق من التماسك أمام عمليات بيع لجني الأرباح من قبل مؤسسات مالية، ترقباً لقرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. 
وبلغت محصلة تعاملات الإماراتيين في أسوق أبوظبي ودبي، أمس، نحو 93.3 مليون درهم، بواقع 38.16 مليون درهم صافي شراء في أبوظبي، و22.6 مليون درهم في دبي. وانعكست حالة الترقب على تعاملات أسواق الأسهم المحلية، والتي اتسمت بالهدوء النسبي مع ميل المؤشرات للانخفاض بنسب طفيفة، حيث سجل مؤشر سوق أبوظبي انخفاضاً هامشياً بنحو 8.7 نقطة، فيما تراجع مؤشر دبي بنحو 23.35 نقطة. 
وشهدت الأسواق المحلية هدوءاً نسبياً في التداولات، في ظل عمليات بيع، لتستقر قيمة التداولات الإجمالية عند 1.75 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 581.7 مليون سهم خلال 38 ألفاً و248 صفقة.

سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق، أمس، بمقدار 8.72 نقطة وبنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 9919.82 نقطة. 
وبلغت قيمة التداولات 1.082 مليار درهم، شملت ما يزيد على 348.15 مليون سهم عبر 25268 صفقة. وجاء انخفاض المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 39 شركة، مقابل انخفاض أسهم 37 شركة وثبات أسهم 44 شركة.  وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 126 مليون درهم. 
وجاء سهم «جلفار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 39 مليون سهم. وأظهرت بيانات السوق زيادة تعاملات شراء المستثمرين الإماراتيين لتكون محصلة تعاملاتهم شراء بقيمة 38.16 مليون درهم من عمليات شراء بقيمة 663.93 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 625.77 مليون درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 314.74 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 306.72 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8 ملايين درهم كمحصلة «شراء».
وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات الشراء، حيث بلغت 724.92 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 654.16 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 70.76 مليون درهم.

سوق دبي  
أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض، أمس، بمقدار 23.35 نقطة وبنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 5669.15 نقطة بعد ارتفاع أسهم 16 شركة، مقابل انخفاض أسهم 29 شركة وثبات أسهم 11 شركة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 674.71 مليون درهم، بعد التعامل على 233.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12980 صفقة. 
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 217.63 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 54.1 مليون سهم. وأظهرت بيانات السوق زيادة تعاملات شراء المستثمرين الإماراتيين لتكون محصلة تعاملاتهم شراء بقيمة 22.6 مليون درهم من عمليات شراء بقيمة 334.78 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 312.17 مليون درهم. 
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 339.92 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 362.53 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 22.6 مليون درهم كمحصلة «بيع». 

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