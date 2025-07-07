دوالي الساقين: الأسباب والأعراض وطرق العلاج الحديثة والتقليدية

أوضح د. حسام مخول أخصائي جراحة الأوعية الدموية بميديكلينيك مستشفى فرع العين، أن دوالي الساقين مشكلة شائعة تصيب نسبة كبيرة من الأشخاص، خاصة النساء وكبار السن. تظهر الدوالي على شكل أوردة متضخمة وملتوية تحت الجلد، وقد تسبب الألم أو الانزعاج في بعض الحالات. في هذه المقالة، سنتعرف على أسباب دوالي الساقين، أعراضها، وطرق العلاج المتاحة، سواء التقليدية أو الحديثة.



ما هي دوالي الساقين؟

دوالي الساقين هي حالة تحدث عندما تتضخم الأوردة السطحية في الساقين بسبب ضعف أو تلف في صمامات الأوردة، مما يؤدي إلى ركود الدم فيها بدلاً من عودته إلى القلب بكفاءة. هذا الاضطراب يؤدي إلى تمدد الأوردة، وظهورها بشكل بارز ومائل إلى اللون الأزرق أو الأرجواني.



أعراض دوالي الساقين

تختلف أعراض الدوالي بين الأفراد، وقد تشمل:

* بروز الأوردة السطحية بشكل متعرج تحت الجلد

* ثقل وألم في الساقين، يزداد سوءًا بعد الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة

* تورم الكاحلين والقدمين

* حكة أو حرقة حول الأوردة المصابة

* تغير لون الجلد أو تصلبه في الحالات المتقدمة

* تقرحات جلدية بالقرب من الكاحل في الحالات الشديدة



أسباب دوالي الساقين

توجد عدة عوامل قد تؤدي إلى ظهور الدوالي، منها:

العوامل الوراثية: إذا كان أحد أفراد العائلة يعاني من الدوالي، فهناك احتمال أكبر للإصابة بها.

التقدم في العمر: مع التقدم في العمر، تفقد الأوردة مرونتها، مما يزيد من خطر ضعف الصمامات الوريدية.

الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل أو تناول موانع الحمل الهرمونية.

نمط الحياة: الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة قد يزيد من احتمالية الإصابة.

السمنة: الوزن الزائد يضغط على الأوردة، مما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم.

الحمل: يزيد الحمل من كمية الدم في الجسم، مما قد يسبب ضغطًا إضافيًا على الأوردة في الساقين.



طرق العلاج

العلاجات التقليدية:

الجوارب الضاغطة: تساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل التورم.

تغيير نمط الحياة: يشمل ممارسة التمارين الرياضية، تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، ورفع الساقين عند الراحة.

فقدان الوزن: تقليل الوزن يمكن أن يخفف الضغط على الأوردة.



العلاجات الطبية الحديثة:

العلاج بالليزر: يُستخدم الليزر لإغلاق الأوردة المصابة من دون الحاجة إلى جراحة.

العلاج بالترددات الراديوية (RF): تقنية حديثة تعتمد على الحرارة لغلق الوريد المصاب دون الحاجة الى جراحة.

العلاج بالحقن (التصليب الوريدي - Sclerotherapy): يتم حقن مادة خاصة داخل الأوردة المتضررة لجعلها تنكمش وتختفي مع الوقت.

الجراحة التقليدية (ربط الوريد واستئصاله): تُستخدم في الحالات الشديدة، ويتم فيها إزالة الوريد المصاب جراحيًا.

دوالي الساقين ليست مجرد مشكلة تجميلية، بل قد تكون مؤشرًا على مشاكل في الدورة الدموية. لحسن الحظ، تتوفر العديد من العلاجات الفعالة التي تساعد في تقليل الأعراض وتحسين جودة الحياة.



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