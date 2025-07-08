«دو» و«عُمانتل» تفعلان كابل «بوابة عُمان- الإمارات» البحري

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو»، بالتعاون مع الشركة العُمانية للاتصالات «عُمانتل» عن تفعيل كابل «بوابة عُمان الإمارات (OEG)»، وهو نظام كابلات بحرية من الألياف البصرية الدولية بطول 275 كم يربط بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، لتعزيز خدمات الاتصالات بين البلدين الشقيقين.

ويمثل تفعيل هذا الكابل الحيوي خطوة محورية مهمة في مجال الاتصالات الإقليمية وتهدف الشركتان من خلال هذا التعاون الوثيق إلى تلبية الطلب المتنامي على استخدام البيانات من المؤسسات والأفراد، وزيادة السرعات وتوسيع سعة الخدمات، بما يضمن أفضل تجربة للعملاء، وتوفير العديد من حلول الاتصالات الجديدة والمُبتكرة. ويربط هذا المشروع المتطور بين ثلاث مراكز دولية استراتيجية للبيانات، الأول هو مركز «datamena DX1» في إمارة دبي، بدولة الإمارات، ومركزي «Equinix MC1» في ولاية بركاء و«Equinix SN1» في ولاية صلالة، بسلطنة عُمان حيث يعيد كابل «بوابة عُمان الإمارات» تعريف المشهد الرقمي للمنطقة من خلال توفير اتصال سريع يدعم تطور المنطقة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاتصالات، كما تعزز هذه المبادرة كفاءة تشغيل الشبكات الحالية، وزيادة السرعة والسعة، وتوسيع خدمات الاتصالات، وتحسين تجارب العملاء من خلال إتاحة المزيد العروض التجارية المتطورة.

ومن جانبه، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: «إن كابل (بوابة عمان الإمارات) هو جسر آمن لتعزيز البنية التحتية الرقمية المستقبلية في المنطقة، إذ يعد محوراً أساسياً لأعمال الشركات الكبرى، ومزودي خدمات المحتوى، وشركات النقل الدولية، مما يرسخ حضورهم في دولة الإمارات وسلطنة عُمان ويوسع قدراتهم التشغيلية لتلبية المتطلبات العالية للعصر الرقمي».

وبهذه المناسبة، قال سامي بن أحمد الغساني الرئيس التنفيذي للتقنية والرقمنة في «عُمانتل»: إن تفعيل كابل بوابة عُمان الإمارات يمثل محور أساسي في رحلتنا نحو التحول الرقمي في سلطنة عُمان وخارجها، إذ نفخر بمساهمتنا في إثراء المحتوى الإقليمي وإنشاء ممر عالي السعة والموثوقية يُساعد الشركات وقطاع الأعمال في سلطنة عُمان ودولة الإمارات على النمو والازدهار. كما أن هذا الإنجاز، بالإضافة إلى كونه انعكاساً للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات، يمتد لتعزيز تحول المنطقة بأكملها نحو المزيد من ترسيخ الابتكار، وزيادة النمو، ودعم التنافسية العالمية.

يجلب كابل بوابة عُمان الإمارات فوائد كبيرة، مثل المرونة الشاملة في المسارات المزدوجة «الأرضية والبحرية»، مما يضمن موثوقية واستمرارية لا مثيل لها لخدمات الاتصالات، فضلا عن حماية أداء الشبكة ووقت التشغيل، وتوفير سرعات أعلى تساهم بتحسين خدمات البث والحوسبة السحابية، كما يضمن الكابل ربطاً عالمياً يوفر اتصالات مباشرة بين مراكز البيانات الرئيسية في البلدين، مما يعزز ازدهار النمو الدولي والتوسع العالمي، ويدعم جاهزية البنية الأساسية للمستقبل، من خلال تصميمها لدعم التقنيات الناشئة، مما يضمن الاستدامة والقابلية للتوسع على المدى البعيد.