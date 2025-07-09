«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا

رأس الخيمة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة رأس الخيمة مع سفارة جمهورية إندونيسيا لدى الدولة سبل تطوير التعاون المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، مع جمهورية إندونيسيا الصديقة، بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين فيما أكد الجانبان أهمية تنسيق العمل لتوطيد الروابط التجارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية في أهم القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك، خلال استقبال محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بمقر الغرفة، حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة والوفد المرافق له، بحضور يوسف اسماعيل النائب الاول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشاب، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة.

وأكد محمد مصبح النعيمي حرص الغرفة على تكثيف التعاون المتبادل، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم عقد الشراكات، وإقامة المشاريع الحيوية بين بيئة الأعمال والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن إندونيسيا تعد من الأسواق التجارية المتطورة في آسيا، والتي تسعى إلى تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، عبر الاستفادة من الفرص الجاذبة لبيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة، فضلاً عن المحفزات كافة التي تتيحها للتجار والمستثمرين.

ومن جانبه، أعرب السفير الاندونيسي عن سعادته بزيارة مقر غرفة رأس الخيمة، مثمناً استعداد الغرفة لتنسيق الأعمال، ومد جسور التعاون التجاري، ومبدياً اهتمامه بتكثيف الأعمال لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، والتعرف على القطاعات والأنشطة التجارية المهمة، والتي تحظى بآفاق وإمكانات كبيرة للنمو، والمساهمة في تعزيز التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكلا البلدين الصديقين.