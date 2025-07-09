«دو» و«هواوي» تعلنان تجديد شراكتهما الاستراتيجية لتطوير الكفاءات الإماراتية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو» تجديد شراكتها الاستراتيجية مع شركة «هواوي»، والتي تهدف إلى تعزيز جهود التوطين في دولة الإمارات من خلال تمكين الكفاءات الوطنية وصقلها بالمهارات التقنية المتقدمة، وتطوير المواهب الإماراتية في عدد من المجالات التكنولوجية.

ويسعى الجانبان من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى زيادة مستوى جاهزية الكوادر العاملة، وترسيخ الابتكار في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، بما يدعم التطلعات الريادية لـ «دو» نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.

وترتكز الشراكة بين «دو» و«هواوي»، على تاريخ طويل من التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الشبكات، حيث من المقرر أن تركز «هواوي»، في مرحلتها الجديدة على تزويد موظفي «دو»، بمن فيهم القيادات الواعدة، بالمهارات الأساسية وأحدث التقنيات المتطورة والبرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وشبكات الجيل الخامس، وحلول الحوسبة السحابية، بما ينسجم مع أهداف «دو» في مجال التحول الرقمي.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ «دو»: هناك رؤية مشتركة للشركتين الرائدتين لدعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات، حيث نعمل بفخر على مواصلة تعزيز هذه الشراكة طويلة الأمد، ويعكس تجديد التعاون الأهداف المشتركة لبناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة، والمزودة بمهارات رقمية عالمية، بما يسهم في تعزيز التميز التقني داخل الشركة وعلى مستوى المنطقة.

ويشمل نطاق التعاون تنفيذ عدد من المبادرات ضمن خطة التدريب السنوية المشتركة (ATP)، مثل البرامج التخصصية، وبرامج القيادة التنفيذية، وسلسلة من المحاضرات والورشات المتخصصة في تقنيات المعلومات والاتصالات وتسهم هذه البرامج في رفع كفاءة الموظفين على جميع المستويات، وتعزيز الابتكار، والاستجابة بمرونة للتحديات المتزايدة في هذا القطاع.

ومن جانبه، قال ديفيد تاو، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» في دولة الإمارات: يُشرفنا التعاون مع (دو) في دعم جهود التوطين والمساهمة في تشكيل مستقبل الابتكار الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال برامج التدريب المُتخصصة وورش تطوير المهارات، نعمل على تمكين موظفي (دو) من اكتساب المعرفة اللازمة في أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يعزز من دورهم في منظومة التكنولوجيا المتقدمة في الدولة.

ومنذ عام 2021، قدّمت مبادرات مثل برنامج هواوي لتطوير المتدربين فرصاً للخريجين الجدد لاكتساب المعرفة الأساسية في تقنيات محورية مثل الجيل الخامس والحوسبة السحابية، ويأتي تجديد الشراكة في إطار مواصلة برامج تطوير المواهب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أُطلقت في عام 2022، تأكيداً على الرؤية المشتركة بين الجانبين لجذب الكفاءات الإماراتية وتنميتها والحفاظ عليها، باعتبارها عنصراً محورياً في تحقيق أهداف «دو» في مجال التوطين والتحول الرقمي والنمو المستدام.

وخلال المرحلة المقبلة، تواصل «دو» و«هواوي»، التزامهما المشترك بتعزيز الخبرات التقنية التي من شأنها رسم ملامح مستقبل خدمات الاتصالات، وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات، ودعم رؤيتها في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار والتنافسية.