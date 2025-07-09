12.4 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

تصدرت دولة الإمارات نمو سوق إصدارات الصكوك عالمياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي حجم إصدارات بلغ 12.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.6 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي الإصدارات العالمية، وفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف الائتماني.

وأظهرت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، الأداء القوي لسوق إصدارات الصكوك في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، وتسجيلها نمواً استثنائياً مقارنة بالدول الأخرى، حيث ارتفعت الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية في الإمارات لتصل إلى 9.3 مليار درهم، بنمو زادت نسبته عن 29 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الصكوك المستدامة، أفادت الوكالة بأن حصة الصكوك المستدامة «الخضراء» بلغت 1.7 مليار دولار من إجمالي الإصدارات الإماراتية البالغة 12.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مما يؤكد التزام الإمارات المتزايد بالتمويل المستدام ودورها الرائد في هذا المجال.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم نمو سوق الصكوك العالمية، لا سيما في إصدارات العملات الأجنبية، وذلك على الرغم من الانخفاض الإجمالي في حجم الإصدارات العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في حجم إصدارات الصكوك في دولة الإمارات، تعكس دور الإمارات بوصفها مركزاً مالياً رئيسياً يسهم بفاعلية في دفع عجلة نمو سوق الصكوك.



العملات الأجنبية

ووفقاً للتقرير، شهدت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية زيادة ملحوظة بنسبة 29% في النصف الأول من عام 2025، مدعومة بشكل أساسي بالإصدارات القوية من الإمارات والبحرين والكويت.

وتوقعت الوكالة أن يصل إجمالي إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية عالمياً إلى ما يتراوح بين 70 مليار دولار و80 مليار دولار للعام بأكمله 2025.

وفي المقابل، شهدت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية انخفاضاً عالمياً بنحو 15% في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 101.3 مليار دولار من 119 مليار دولار في منتصف عام 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الإصدارات في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، نتيجة لتحسن الأوضاع المالية وانخفاض الحاجة للتمويل.



الصكوك المستدامة

وعالمياً شهدت الصكوك المستدامة «الخضراء» نمواً قوياً في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي حجم الإصدارات بنسبة 27%، ليصل إلى 9.3 مليار دولار مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في عام 2024، وتتوقع الوكالة زيادة في حجم إصدارات الصكوك المستدامة للعام بأكمله لتتراوح بين 14 و16 مليار دولار. واستحوذت البنوك، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، على ما يقارب 50% من هذا الأداء، تليها بعض الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. وتتصدر المملكة العربية السعودية هذا التوجه، حيث شكلت إصدارات الصكوك المستدامة فيها أكثر من 60% من الإجمالي في النصف الأول من العام.



مرونة الصكوك

أوضح التقرير أنه على الرغم من التقلبات في أسواق رأس المال الدولية وتأخر التيسير النقدي، أظهر سوق الصكوك مرونة ملحوظة، مرجعاً هذا النمو إلى الاحتياجات التمويلية الكبيرة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط والعجز المالي في بعض هذه الدول.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي في إصدارات العملات الأجنبية سيستمر في النصف الثاني من العام، مدعوماً بالتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.