الخميس 10 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزير الطاقة يؤكد دور الإمارات البارز في منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"

سهيل المزروعي
10 يوليو 2025 01:08


فيينا (وام)

أخبار ذات صلة
سهيل المزروعي: الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمي
سهيل المزروعي: «الوطني للملاحة البحرية» يعزز ريادة الإمارات في القطاع البحري

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية دور دولة الإمارات في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، مشيراً إلى دعم الإمارات لكل قرارات تحالف «أوبك بلس»، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وشدد معاليه على هامش مشاركته في الندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» في فيينا على أن سياسة دولة الإمارات، تدعم قرارات تحالف «أوبك بلس»، وثمّن رؤية القيادة الرشيدة في تبني سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للدولة.
وقال إن هذه القدرة الإنتاجية للأسواق ستدخل في الوقت المناسب عند احتياج السوق، مؤكداً أن هذا التوسع سيكون له تأثير كعامل مساعد على استقرار الأسواق وأسعار النفط.
وعبّر عن ارتياحه لعودة حصة «أوبك» إلى الأسواق تدريجياً، لافتاً إلى عدم تأثيرها بالسلب على استقرار الأسعار، الأمر الذي يثبت أن المنظمة ومجموعة «أوبك بلس» كانتا على دراية كاملة باحتياجات السوق.
وتوقع أن تزداد حصة المجموعة بفضل الاستثمارات المتوقعة، والدول الأعضاء مثل دولة الإمارات، التي ضخت استثمارات كبيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية.
وأوضح أن الزيادات التدريجية في حجم الإنتاج جاءت بشكل مدروس، وكان لها دور إيجابي ساهم في تعزيز التوازن واستقرار الأسعار عند مستويات متقاربة، ظلت تقريباً عند المستوى نفسه مع تسجيل ارتفاع طفيف يعكس تحسّن الطلب العالمي على النفط.
وثمّن معاليه الدور المحوري، الذي يؤديه تحالف «أوبك بلس» في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي، وقال: «نحن نؤمن بأن هذا التحالف له دور كبير».
وأوضح «إن الوزراء واللجان المعنية تجتمع بشكل دوري شهرياً للنظر في احتياجات السوق وتقييمها واتخاذ القرارات المناسبة بشكل جماعي كمجموعة وليس كدول منفردة».

سهيل المزروعي
آخر الأخبار
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
اليوم 10:12
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
الذكاء الاصطناعي
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
اليوم 10:05
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
الرياضة
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
اليوم 09:58
ريال مدريد.. «1 من 20»!
الرياضة
ريال مدريد.. «1 من 20»!
اليوم 09:39
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
الذكاء الاصطناعي
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
اليوم 09:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©