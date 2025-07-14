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اقتصاد

‬ بتكوين تتجاوز حاجز 120 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها

بتكوين
14 يوليو 2025 08:43

 سجلت‭ ‬بتكوين مستوى جديدا غير مسبوق اليوم الاثنين حيث تجاوزت 120 ألف دولار للمرة الأولى، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم. 
يبدأ مجلس النواب الأميركي اليوم مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية وهو مطلب طال انتظاره من قبل الشركات والمستثمرين في القطاع.
وشهدت بتكوين ارتفاعا بنسبة 29 بالمئة هذا العام حتى الآن، مما أثار انتعاشا أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من التعريفات الجمركية.
أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضا إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3048.23 دولار ووصلت في أحدث التداول إلى 3036.24 دولار.
ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.78 تريليون دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.

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المصدر: وكالات
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