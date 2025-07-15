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اقتصاد

"الاتحاد للطيران" تُعلن عن 7 وجهات جديدة

"الاتحاد للطيران" تُعلن عن 7 وجهات جديدة
15 يوليو 2025 11:42

أعلنت الاتحاد للطيران، عن توسيع شبكتها لتضم سبع وجهات جديدة إضافية، في إطار إستراتيجيتها لتعزيز الرحلات المباشرة من وإلى أبوظبي.وقالت الناقلة في بيان صحفي اليوم، إن الوجهات الجديدة وهي ألماتي في كازاخستان؛ وباكو في أذربيجان؛ وبوخارست في رومانيا؛ والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية؛ وتبليسي في جورجيا؛ وطشقند في أوزبكستان؛ ويريفان في أرمينيا، ستعزز مكانة أبوظبي كمركز مزدهر للسياحة والثقافة والتجارة، وإن من المقرر طرح التذاكر للبيع خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ تشغيل الرحلات في مارس 2026، فيما تنطلق رحلات المدينة المنورة في نوفمبر 2025.ويصل إجمالي عدد وجهات الاتحاد للطيران الجديدة لعام 2025 بهذه الإضافات، إلى 29 وجهة، عقب الإعلانات السابقة عن رحلات مستمرة وأخرى موسمية.وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نريد جذب المزيد من المسافرين على الرحلات المباشرة إلى أبوظبي، وتربطنا هذه المسارات الجديدة بمناطق سريعة النمو وغنية ثقافيًا، وستساعد في تحفيز الطلب على السياحة والتجارة في عاصمة الإمارات".

 

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