الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إسبانيا تدعم استثماراتها في موريتانيا بـ200 مليون يورو

إسبانيا تدعم استثماراتها في موريتانيا بـ200 مليون يورو
17 يوليو 2025 19:47

نواكشوط (وام) 
 أعلنت الحكومة الإسبانية، مساء أمس، تخصيص حزمة مالية بقيمة 200 مليون يورو لدعم استثماراتها في موريتانيا، وإطلاق منصة «القنطرة» الرقمية لتكون جسراً مباشراً بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الأول رفيع المستوي بين البلدين، الذي تضمن تنظيم مجلس الأعمال الموريتاني ـ الإسباني، والذي حضره الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الحكومة الإسبانية «بيدرو سانشيز».
وذكرت لوكالة الموريتانية للأنباء، أن الجلسة الختامية شهدت إعلانات وتعهدات ملموسة.
وكشف «سانشيز» في كلمة له أن حزمة الـ200 مليون يورو تتوزع بين قروض للمشاريع الخضراء، وتمويل دراسات الجدوى، وأدوات لتغطية المخاطر، وتسهيل تنفيذ المشاريع، خاصة في مجال تحول الطاقة.
وأعلن أن بلاده ستعين اعتباراً من الأول من سبتمبر، أول ممثل اقتصادي وتجاري لها في موريتانيا.
 بدوره أكد الرئيس الموريتاني، أن بلاده توفر باقة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الإنتاجية مثل الصيد، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والصناعات الاستخراجية والتعدينية، والبنى التحتية من طرق وجسور ومطارات ومبانٍ عمومية، وكذلك في قطاعات الخدمات، والغاز، والمعادن.

 

أخبار ذات صلة
بوجاتشار يعود إلى قمة «طواف فرنسا»
غرفة عجمان تبحث مع وفد إندونيسي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل إلى المجر في زيارة رسمية
علوم الدار
رئيس الدولة يصل إلى المجر في زيارة رسمية
اليوم 19:55
بوجاتشار يعود إلى قمة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يعود إلى قمة «طواف فرنسا»
اليوم 20:17
غرفة عجمان تبحث مع وفد إندونيسي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
اقتصاد
غرفة عجمان تبحث مع وفد إندونيسي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
اليوم 20:16
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا
اليوم 20:15
«أوفاسيف» تجمع 1.2 مليون دولار لتطوير الرعاية النسائية
اقتصاد
«أوفاسيف» تجمع 1.2 مليون دولار لتطوير الرعاية النسائية
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©