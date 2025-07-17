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الاتحاد للطيران تدشن رحلتها المباشرة إلى العلمين

الاتحاد للطيران تدشن رحلتها المباشرة إلى العلمين
17 يوليو 2025 21:05

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مدينة العلمين في مصر، لتضيف المدينة الساحلية إلى قائمة وجهاتها الموسمية لصيف 2025.

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وتُقرّب هذه الوجهة الجديدة المسافرين من أحد أكثر المواقع الساحلية سحراً على البحر الأبيض المتوسط، حيث تُسيّر الاتحاد رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي والعلمين أيام الخميس والأحد، ما يوفر خيارات مثالية لعطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات الطويلة.
وتقع مدينة العلمين على بُعد مسافة قصيرة من الإسكندرية، وتُعد وجهة واعدة تزداد حضوراً على خريطة السياحة الترفيهية، لتغدو واحدة من أبرز الخيارات للمسافرين من دولة الإمارات، ودول الخليج، ومختلف أنحاء العالم وتجمع المدينة بين الفخامة، والطبيعة الساحرة، والمنتجعات الراقية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشّاق السفر والاستجمام على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يمثل إطلاق وجهة العلمين خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا التوسعية، التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوجهات الموسمية، ومع استمرار نمو قطاع السفر الترفيهي، تُعد وجهات مثل العلمين خياراً مثالياً للمسافرين الباحثين عن تجارب صيفية متميزة، وتؤكد هذه الوجهة الجديدة التزامنا المتواصل بتوفير مزيد من الخيارات والمرونة ضمن شبكتنا العالمية المتنامية.
وسيتم تشغيل هذه الرحلة باستخدام طائرة إيرباص «A320» الحديثة، والتي تضم 8 مقاعد في درجة الأعمال و 150 مقعداً في الدرجة السياحية، موفرة للضيوف أقصى درجات الراحة والخدمة المتميزة التي تشتهر بها الاتحاد.

 

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