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اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات لشراكات استراتيجية مع دول الخليج

الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات لشراكات استراتيجية مع دول الخليج
19 يوليو 2025 17:14

بروكسل (وام)
منح المجلس الأوروبي، أمس، تفويضاً لبدء مفاوضات ثنائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة.ويهدف قرار المجلس الأوروبي، الذي رحبت به المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية، إلى تأسيس إطار تعاون «طموح وحديث وفعال» يعزز العلاقات في مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل السياسة الخارجية والأمن، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والتعليم، والثقافة.
ووصف لويجي دي مايو، المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، القرار بأنه «يوم تاريخي للانتقال إلى مستوى أعلى من الطموح»، فيما أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية، وجود إمكانات هائلة غير مستغلة في علاقة الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، وقالت إن الاتفاقيات الجديدة ستحقق فوائد متبادلة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتنويع الاقتصاد.
وأوضح ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، أن هذه الشراكات ستوفر دفعة كبيرة للعلاقات التجارية والاستثمارية، وتخلق فرصاً جديدة للشركات.
ووصفت دوبرافكا شويتشا، مفوضة البحر الأبيض المتوسط، الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بأنها مبنية على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، مؤكدة أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ستسمح بتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لبناء السلام وتعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه المفاوضات استكمالاً لأطر التعاون القائمة، ومن المقرر أن تبدأ في أقرب وقت ممكن وفقاً لما أعلنته المفوضية الأوروبية، التي أشارت إلى أن هذه العملية تتماشى مع «الشراكة الاستراتيجية مع الخليج» التي أعلن عنها في عام 2022، ونتائج قمة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في أكتوبر 2024.

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