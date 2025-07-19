2.61 مليار درهم مبيعات الهواتف المتحركة في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)



ارتفعت قيمة شحنات الهواتف المتحركة إلى دولة الإمارات بنسبة %4.3 لتصل إلى نحو 2.61 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 2.5 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب مؤسسة البيانات العالمية «أي دي سي» المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، زاد حجم شحنات أجهزة الهاتف المتحرك في الدولة بنسبة %3.2 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 1.74 مليون وحدة، مقابل نحو 1.68 مليون وحدة خلال الفترة المماثلة من عام 2024.

واستحوذت الإمارات على نحو 30% من إجمالي شحنات الهواتف المتحركة من المصنعين العالميين إلى وكلائهم وموزعيهم في «دول التعاون»، والتي بلغ عددها 5.82 مليون وحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.







هواتف ذكية

أفادت البيانات بأن الهواتف الذكية استحوذت على 91.4% من إجمالي شحنات الهاتف المتحرك إلى الإمارات، حيث بلغت 1.59 مليون هاتف ذكي، مقابل حصة لا تزيد على 8.6% للأجهزة التقليدية بعدد لم يتجاوز 150 ألف جهاز.

وبلغ متوسط سعر جهاز الهاتف المتحرك الذكي في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، 1633 درهماً للجهاز الواحد، مقابل متوسط سعر 88 درهماً للجهاز التقليدي.

وأشارت البيانات إلى أن الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس استحوذت على ما نسبته 57.9% من إجمالي عدد أجهزة الهاتف المتحرك المباعة خليجياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ويقول أكاش بالاتشيندران، مدير الأبحاث الإقليمي في مؤسسة البيانات الدولية «أي دي سي»: إنه من المتوقع أن ينمو سوق الهواتف المتحركة في دولة الإمارات بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024. وأضاف: بينما يُتوقع أن يتراجع الطلب في قنوات التجارة والعلاقات مع المستثمرين، تواصل العلامات التجارية الأصغر، مثل «هونر» و«موتورولا» توسيع حضورها في السوق، حيث يساهم سعيها الحثيث للاستحواذ على حصة سوقية في ارتفاع طفيف في إجمالي الشحنات.



نمو عالمي

وفقاً للبيانات الصادرة عن مُتتبع الهواتف المحمولة العالمي الفصلي التابع لشركة البيانات الدولية «أي دي سي»، ارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 1.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 304.9 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2025.

وجاء أداء سوق الهواتف الذكية متوافقاً مع توقعات «أي دي سي»، حيث عزز المصنعون إنتاجهم تحسباً لمتغيرات الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

من جهته، قال فرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس قسم أجهزة العملاء في «أي دي سي»: سارع الموردون إلى تسريع جداول الإنتاج، وضخّموا كميات الشحنات، لا سيما إلى السوق الأميركية الحيوية، خلال الربع الأول من عام 2025.

وأضاف: هذه الزيادة الكبيرة في جانب العرض، والتي تهدف إلى التخفيف من الزيادات المحتملة في التكاليف، أدت فعلياً إلى تضخيم أرقام الشحنات في الربع الأول، بما يتجاوز المستويات المتوقعة بناءً على اتجاهات الطلب الاستهلاكي الأساسية وحدها.

من جانبه، قال أنتوني سكارسيلا، مدير أبحاث أجهزة العملاء في «أي دي سي»: شهدت سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة الأميركية نمواً تجاوز 5%، على الرغم من تحديات الرسوم الجمركية.

وأضاف: كان النمو في الربع الأول من عام 2025 مدفوعاً بتزايد اهتمام المستهلكين بأحدث طرازات كبريات الشركات المصنعة، إلى جانب الشعور بالإلحاح على الشراء قبل الزيادات المحتملة في الأسعار.