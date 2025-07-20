«برتڤيل» تطلق مشروع «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «برتڤيل» للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس22»، والذي يحمل العلامة الفندقية «باب القصر»، ويقع في شاطئ الراحة، على الواجهة البحرية والقناة المائية في أبوظبي.

ويُعد هذا المشروع سابع مشروع سكني تطلقه «برتڤيل» ضمن محفظة مشاريعها المتنامية في أبوظبي.

وكشفت «برتڤيل» عن بدء أعمال الإنشاء في المشروع بداية يوليو الحالي، حيث من المتوقع إنجاز وتسليم المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2029، مؤكدة اهتمامها بمواصلة تطوير المزيد من المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي، في ظل ما يشهده القطاع العقاري في الإمارة من تطور ونمو ملحوظ خلال الفترة الحالية.

ويمثل مشروع «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22» مزيجاً فريداً يجمع بين خصوصية السكن العصري والخدمات الفندقية الاختيارية، بفضل شراكته مع فندق باب القصر، ويتكون من 3 أبراج سكنية بتصميم متميز يوفّر إطلالات مفتوحة على القناة ويسمح بدخول الضوء الطبيعي إلى جميع الوحدات.

ويضم المشروع 242 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، ويوفّر المشروع مجموعة متنوعة من الشقق بما في ذلك وحدات دوبلكس وسكاي ڤيلا، جميعها تطل مباشرة على القناة.

و يضم المشروع 3 مسابح إنفينيتي موزعة على أسطح الأبراج الثلاثة، بالإضافة إلى مسبحين في الطابق الأرضي بتصميم عصري محاط بمناطق جلوس خاصة ومساحات خضراء.

ويتميّز المشروع بموقع استراتيجي على مدخل منطقة شاطئ الراحة، بالقرب من جزيرة ياس، ومطار زايد الدولي، ووسط مدينة أبوظبي، ويُعد خياراً مثالياً للباحثين عن بيئة سكنية متكاملة بإطلالة على القناة.

ويحظى السكان بخدمات فندقية اختيارية مثل تنظيف الغرف، وخدمة صف السيارات، وتوصيل الطعام داخل الوحدة، وجميع الوحدات تسلم مفروشة بأثاث أنيق من علامة «ذا ون للأثاث»، وتحتوي على خزائن ثابتة ضمن التصميم الداخلي، وأرضيات باركيه وأجهزة كهربائية عالية الجودة من علامات مرموقة مثل «سيمنز» و«سامسونج».