الأحد 20 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«برتڤيل» تطلق مشروع «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22» بأبوظبي

«برتڤيل» تطلق مشروع «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22» بأبوظبي
20 يوليو 2025 15:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بعثة «الرياضات الإلكترونية» إلى الرياض للمشاركة في الدوري الخليجي
البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى وقف حرب غزة

أعلنت «برتڤيل» للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس22»، والذي يحمل العلامة الفندقية «باب القصر»، ويقع في شاطئ الراحة، على الواجهة البحرية والقناة المائية في أبوظبي. 
ويُعد هذا المشروع سابع مشروع سكني تطلقه «برتڤيل» ضمن محفظة مشاريعها المتنامية في أبوظبي.
وكشفت «برتڤيل» عن بدء أعمال الإنشاء في المشروع بداية يوليو الحالي، حيث من المتوقع إنجاز وتسليم المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2029، مؤكدة اهتمامها بمواصلة تطوير المزيد من المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي، في ظل ما يشهده القطاع العقاري في الإمارة من تطور ونمو ملحوظ خلال الفترة الحالية.
ويمثل مشروع «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22» مزيجاً فريداً يجمع بين خصوصية السكن العصري والخدمات الفندقية الاختيارية، بفضل شراكته مع فندق باب القصر، ويتكون من 3 أبراج سكنية بتصميم متميز يوفّر إطلالات مفتوحة على القناة ويسمح بدخول الضوء الطبيعي إلى جميع الوحدات.
ويضم المشروع 242 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، ويوفّر المشروع مجموعة متنوعة من الشقق بما في ذلك وحدات دوبلكس وسكاي ڤيلا، جميعها تطل مباشرة على القناة.
و يضم المشروع 3 مسابح إنفينيتي موزعة على أسطح الأبراج الثلاثة، بالإضافة إلى مسبحين في الطابق الأرضي بتصميم عصري محاط بمناطق جلوس خاصة ومساحات خضراء. 
ويتميّز المشروع بموقع استراتيجي على مدخل منطقة شاطئ الراحة، بالقرب من جزيرة ياس، ومطار زايد الدولي، ووسط مدينة أبوظبي، ويُعد خياراً مثالياً للباحثين عن بيئة سكنية متكاملة بإطلالة على القناة. 
ويحظى السكان بخدمات فندقية اختيارية مثل تنظيف الغرف، وخدمة صف السيارات، وتوصيل الطعام داخل الوحدة، وجميع الوحدات تسلم مفروشة بأثاث أنيق من علامة «ذا ون للأثاث»، وتحتوي على خزائن ثابتة ضمن التصميم الداخلي، وأرضيات باركيه وأجهزة كهربائية عالية الجودة من علامات مرموقة مثل «سيمنز» و«سامسونج».

آخر الأخبار
"شرطة دبي" تطيح بـ "عصابة استثمار وهمي"
علوم الدار
"شرطة دبي" تطيح بـ "عصابة استثمار وهمي"
اليوم 12:31
بعثة «الرياضات الإلكترونية» إلى الرياض للمشاركة في الدوري الخليجي
الرياضة
بعثة «الرياضات الإلكترونية» إلى الرياض للمشاركة في الدوري الخليجي
اليوم 17:00
نازحون في قطاع غزة يسعون للحصول على الطعام
الأخبار العالمية
البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى وقف حرب غزة
اليوم 16:59
«الفطيم» تستحوذ على نصف «سينومي ريتيل» السعودية
اقتصاد
«الفطيم» تستحوذ على نصف «سينومي ريتيل» السعودية
اليوم 16:58
«دول التعاون» تحقق أهداف التنمية المستدامة في إدارة النفايات
اقتصاد
«دول التعاون» تحقق أهداف التنمية المستدامة في إدارة النفايات
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©