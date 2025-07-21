37.36 ألف رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الإمارة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 37.36 ألف رخصة بنمو 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الدائرة في تقريرها للنصف الأول من العام الجاري أن الرخص التجارية تصدرت بإجمالي 23.95 ألف رخصة وبنسبة نمو 7%.

وتوزعت رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال النصف الأول من العام الحالي وفق الفروع حيث تصدر فرع الصناعية بـ 16.9 ألف رخصة وبنمو 9% عن النصف الأول من العام الماضي، والمركز الرئيس بنحو 14 ألف رخصة بنمو 8%، وفرع المنطقة الوسطى 3620 رخصة بنمو 6%، وفرع خورفكان 1445 رخصة بنمو 4%، وفرع كلباء 1165 رخصة بنمو 3%، وفرع دبا الحصن 254 رخصة بنمو 3% عن النصف الأول من العام الماضي.

ونفذت اقتصادية الشارقة نحو 78.89 ألف جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ إجمالي الموازين «التجارية والذهب» 1950 ميزانا بنسبة نمو 56% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن القطاعات الاقتصادية في الإمارة تواصل نموها لتصبح الإمارة في مقدمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

وأعرب المحمود عن تقديره لكل الجهود التي تضافرت في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي مثمناً ما أثمرته تلك الجهود من نتائج تؤكد نجاح استراتيجيات التطوير وجدوى التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه قال فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من التسهيلات التي تسهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات مما يعزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية.