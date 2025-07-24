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اقتصاد

1.86 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» في النصف الأول

1.86 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» في النصف الأول
24 يوليو 2025 19:50


دبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات الإسلامي نتائجه المالية في النصف الأول من عام 2025، حيث سجل صافي ربح قدره 1.863 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 12% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

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كما حقق المصرف أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم، وارتفع إجمالي إيراداته بنسبة 9%، ليصل إلى 2.9 مليار درهم، ويُعزى هذا الأداء القوي إلى التوسع المستمر في تدفقات الدخل الممول وغير الممول.
وأظهرت بيانات المصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 138 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، فضلاً عن نمو نسبة التمويل المقدم للمتعاملين بنسبة 13% لتصل إلى 80 مليار درهم، في حين شهدت ودائع المتعاملين نمواً استثنائياً بنسبة 27% لتصل إلى 97.4 مليار درهم، فيما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 65.5% من إجمالي الودائع، مما يؤكد على مكانة «الإمارات الإسلامي» كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في الدولة.
وفيما يتعلق بمؤشرات الملاءة المالية، يعكس مركز رأس المال القوي والمستقر للمصرف نسبة الشق الأول من رأس المال البالغة 17.4%، ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.5%، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 82%، لتبقى ضمن النطاق المستهدف من قبل إدارة المصرف.

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