الأحد 27 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024

الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
27 يوليو 2025 12:40

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.

ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.

أخبار ذات صلة
النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع لجنة المختصين بـ«دول التعاون»
المركز الإحصائي الخليجي يكشف عن عدد سكان دول مجلس التعاون نهاية 2024

وتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.

 

المصدر: وام
دول مجلس التعاون الخليجي
الناتج المحلي الإجمالي
آخر الأخبار
توماس مولر يقترب من فانكوفر
الرياضة
توماس مولر يقترب من فانكوفر
اليوم 14:59
جنود من جيش الكونغو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
هجوم على كنيسة في الكونغو يخلف عدداً من القتلى
اليوم 14:30
البطائح يهزم يافور بـ «ثنائية»
الرياضة
البطائح يهزم يافور بـ «ثنائية»
اليوم 14:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
كييف تصد هجوماً بالطائرات المسيرة
اليوم 14:16
32 لاعباً يشاركون في كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية
الرياضة
32 لاعباً يشاركون في كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية
اليوم 13:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©