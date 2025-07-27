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اقتصاد

سيؤول تكثف تحركاتها لتفادي رسوم أميركية وشيكة

سيؤول تكثف تحركاتها لتفادي رسوم أميركية وشيكة
27 يوليو 2025 17:45

سيؤول (وام)
أعلن المكتب الرئاسي في سيؤول أنه سيكثف جهوده الدبلوماسية عبر سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن الأسبوع المقبل، في محاولة لتجنب رسوم جمركية أميركية وشيكة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية، أن هذا الإعلان جاء عقب اجتماع طارئ عقد في سيؤول، أمس السبت، برئاسة كيم يونغ بيوم  مدير مكتب السياسات، وي سونغ لاك مستشار الأمن الوطني ، وبمشاركة وزراء المالية والصناعة والتجارة، بهدف تنسيق استجابة موحدة قبل الموعد النهائي.
وتهدف المفاوضات الجارية في الولايات المتحدة إلى تخفيف الرسوم المتبادلة الحالية البالغة 25%، وتجنب رسوم إضافية محتملة على صادرات الصلب والسيارات الكورية.
وأشار المكتب الرئاسي إلى أن وزير المالية ووزير الخارجية سيجتمعان مع نظرائهما الأميركيين الأسبوع المقبل، مضيفاً أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في قطاع بناء السفن الذي أبدت واشنطن اهتماماً كبيراً به.

 

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