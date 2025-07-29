214 مليون درهم صافي أرباح مجموعة ملتيبلاي بالربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ملتيبلاي تسجيل صافي أرباح بقيمة 214 مليون درهم، باستثناء المتغيرات في القيمة العادلة، في الربع الثاني من عام 2025، إلى جانب نمو بنسبة 39% في الإيرادات عبر المحفظة التشغيلية.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه عند استبعاد تأثير مشروع «كاليون إنيرجي» المشترك (الذي نتجت عنه حصة من الخسائر بسبب فروقات العملة الناتجة عن إعادة تقييم القروض المقوّمة باليورو)، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين على مستوى المجموعة بنسبة 38% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025.

ارتفع صافي الأرباح من الشركات التابعة بنسبة 52%، مدعوماً بنمو قوي عبر مختلف القطاعات. وبلغ صافي الأرباح المُعلنة 532 مليون درهم، تشمل أرباحاً غير محققة بقيمة 318 مليون درهم ناتجة عن إعادة التقييم، مدفوعة بتقلّبات السوق الدورية، فيما بلغ إجمالي الأصول 43 مليار درهم حتى 30 يونيو 2025.وتواصل المجموعة تركيزها على تكامل العمليات عبر مختلف قطاعات أعمالها، مع إيلاء أهمية خاصة للتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية.

وساهمت هذه الجهود في الحفاظ على زخم قوي في الإيرادات، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 503 ملايين درهم، مدفوعة بالنمو عبر جميع القطاعات، والدمج الكامل لنتائج شركة «ذا جرومينغ كومباني هولدينج» خلال الربع، إلى جانب الاستحواذ على مركز «إكسلنس» لتعليم قيادة السيارات.

وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستوى قوي بلغ 52%، مما يعكس استمرارية الربحية في مجمل المحفظة الرئيسية، فيما بلغ إجمالي الأصول 43 مليار درهم حتى 30 يونيو 2025. وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمديرة العامة: «يعكس نمو الإيرادات بنسبة 39%، خلال هذا الربع، الأداء القوي من خانتين الذي سجلته جميع قطاعات المجموعة، والذي أسهم في ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 69%، وزيادة صافي الأرباح من الشركات التشغيلية التابعة بنسبة 52%. وقد تراجعت هذه المكاسب بقيمة 132 مليون درهم، نتيجة حصة المجموعة في أرباح مشروع 'كاليون' المشترك، وذلك بسبب خسائر فروقات العملة الناتجة عن إعادة تقييم القروض المقوّمة باليورو».