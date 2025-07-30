«أراضي دبي» و«ريتش ميدل إيست» يوقعان شراكة لإطلاق برنامج مسرعات لتكنولوجيا العقارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شراكتها مع صندوق «سكند سنشري فنشرز» لإطلاق برنامج «ريتش ميدل إيست» لتسريع أعمال تكنولوجيا العقارات، وبدء استقبال طلبات التقديم لأول دفعة من الشركات الناشئة وتُعد هذه المبادرة علامة فارقة بقيادة روّاد تكنولوجيا العقارات صدّيق فريد وكريم هلال، وتدعو الشركات الناشئة من مختلف القطاعات للانضمام إلى البرنامج لإعادة تعريف الابتكار العقاري في المنطقة.

و«ريتش ميدل إيست» هو برنامج انتقائي يمتد على مدار ثمانية أشهر، ويهدف إلى تمكين ما يصل إلى 10 شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، من خلال تزويدها بالأدوات والإرشاد وشبكات العلاقات التي تحتاج إليها للتوسع على المستويين المحلي والعالمي ضمن قطاع العقارات.

وستحصل الشركات المختارة على المزايا التي تشمل التمويل المباشر والاستثمار من خلال توفير «ريتش» رأسمال أولياً يصل إلى 250 ألف دولار لكل شركة، والتعرف على المستثمرين الاستراتيجيين، وتفتح المجال للحصول على تمويل لاحق. الوصول إلى الواقع العملي: العمل مع كبار مطوري العقارات والجهات الحكومية ومديري المرافق لتجربة الحلول وتطبيقها تجاريا، وبالإضافة إلى ذلك تحصل على الإرشاد بقيادة خبراء، وفرص النمو من خلال توفير فرص التواصل المنسقة في أبرز الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العقارية لدفع تبنّي الحلول في السوق، مع آفاق التوسع العالمي عبر الانضمام إلى شبكة ريتش العالمية الحصرية التي تضم أكثر من 330 شركة خريجة تزيد قيمتها الإجمالية على 10 مليارات دولار.

وتماشياً مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، واستراتيجية قطاع العقارات في دبي لعام 2033 والتي تهدف إلى إضافة أكثر من 27 مليار دولار إلى الاقتصاد - يدعم برنامج «ريتش ميدل إيست» التحول الرقمي في قطاع العقارات والتنمية الحضرية.

كما يُكمل البرنامج مبادرات المسرّعات الأخرى في الدولة، مثل «هب 71» في أبوظبي، إلى جانب المبادرات الإقليمية التابعة لصندوق التنمية العقارية السعودي ومركز الابتكار في نيوم، والتي تندرج جميعها ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ومن خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تسهم «ريتش ميدل إيست» في ترسيخ مكانة المنطقة مركزاً عالمياً للابتكار في منظومة العقارات.