«لوتاه للوقود الحيوي» تطرح أول وقود مستدام لليخوت

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة لوتاه للوقود الحيوي، عن إطلاق منتجها الجديد، وقود اليخوت المستدام «SYF» وهو وقود حيوي بحري خاص تم تطويره لتلبية الطلب المتزايد على الوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة، ضمن نطاق قطاع النقل البحري، وتحديداً لليخوت الفاخرة على مستوى المنطقة.

ويُستخلص هذا الوقود من زيوت الطهي المستخدمة والمجمّعة من قطاعات الضيافة والمساكن والمرافق التجارية في الإمارات، ويُكرر محلياً باستخدام تقنيات متقدمة وفقاً لأعلى معايير الجودة الدولية ويمثل المنتج الجديد محطة مهمة في جهود الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري، بتحويل النفايات إلى طاقة بحرية نظيفة وعالية الأداء. كما أنه يجسد خطوة فارقة في مضمار تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.

وقال يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: إن رؤيتنا قائمة على مبدأ التركيز على أهداف محددة والاجتهاد في ابتكار حلول غير عادية، ومن هذا المنطلق انبثقت فكرة وقود اليخوت المستدام، بما يُجسد التزامنا المستمر بتحقيق الاستدامة وتعزيز الابتكار بلا حدود تحت مظلة حرصنا على دعم أهداف الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف: بهذا الإنجاز الفريد نحن نوفر لأصحاب اليخوت ومشغليها خياراً تشغيلياً استثنائياً واقتصادياً، يُقلل من الانبعاثات دون المساس بالأداء والجودة والفخامة، بل إنه يرفع من مستوى الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وأكد يوسف بن سعيد لوتاه، أن المنتج الجديد والمبتكر من وقود اليخوت المستدام، يُعد ثمرة ما يزيد على 15عاماً من الاستثمار في تقنيات الوقود النظيف وهو إنجاز إضافي يعزز روح الفخر والطموح والثقة بقدرتنا على تقديم إنجاز نوعي وحل إماراتي مبتكر قابل للتوسّع، بما يساهم في تقليل البصمة الكربونية على نطاق النقل البحري انطلاقاً من واحد من أبرز القطاعات، وهو اليخوت الفاخرة.

ومن المميزات التي يتفرّد بها وقود اليخوت المستدام تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالديزل البحري التقليدي، كما أنه يعد وقوداً متوافقاً تماماً مع محركات اليخوت الحديثة الحالية.