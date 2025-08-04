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اقتصاد

الذهب ينخفض عقب بيانات الوظائف الأميركية

الذهب
4 أغسطس 2025 07:59

 تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين متأثرة بعمليات جني الأرباح التي قام بها المتعاملون بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع وعززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وبحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة ليلامس 3351.80 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.2 بالمئة إلى 3404.80 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.83 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1307.25 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1189.27 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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