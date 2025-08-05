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اقتصاد

موظف «كهرباء دبي» الافتراضي يجيب عن مليوني استفسار خلال عام

«رمّاس» يجيب على استفسار أحد المتعاملين (من المصدر)
6 أغسطس 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن تسجيل موظف الهيئة الافتراضي «رمّاس»، المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنية «تشات جي بي تي»، نقلة نوعية في الكفاءة والتميز والإنتاجية في مجال الرد على استفسارات المتعاملين، مسجلاً زيادة قدرها 10% في عدد الاستفسارات التي أجاب عنها خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2023. 
وقدّم «رمّاس» مليوني إجابة فورية ودقيقة باللغتين العربية والإنجليزية خلال عام 2024. ومنذ إطلاقه في عام 2017 وحتى نهاية 2024، أجاب «رمّاس» عن أكثر من 11.4 مليون استفسار عبر قنوات التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، نوظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير العمل الحكومي في دبي، ورفع مستويات الإنتاجية والكفاءة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين والارتقاء بجودة حياتهم. ولدينا بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، وبيئة تقنية عالية الكفاءة، مدعومة بشبكات متقدمة، ومراكز بيانات، وأنظمة ذكية، مما يسهم في ترسيخ مكانة دبي بوصفها مدينة رقمية رائدة عالمياً».  
ويضمن «رمّاس» تجربة استخدام آمنة وفعالة. وإضافة إلى قدرته على التعلم، يقدم «رمّاس» 11 خدمة إجرائية مثل خدمة «الدفع السهل» وعروض «متجر ديوا»، إضافة إلى معلومات عن 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين، بما في ذلك المتعاملون، والمطورون، والموردون، والشركاء، وغيرهم.
وتعتبر الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم، وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتفاعل مع المتعاملين والرد على استفساراتهم.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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