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اقتصاد

622 مليون درهم أرباح «مساكن دبي ريت» في النصف الأول

622 مليون درهم أرباح «مساكن دبي ريت» في النصف الأول
6 أغسطس 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

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أعلن صندوق «مساكن دبي ريت» العقاري نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025، محققاً أرباحاً صافية بلغت 622 مليون درهم، بنمو نسبته 10% على أساس سنوي، مع ارتفاع في الإيرادات بالنسبة نفسها لتصل إلى 958 مليون درهم، مدفوعة بنمو قوي في معدلات التأجير المستمر وارتفاع أسعار الإيجار عبر محفظة الأصول السكنية.
ويمثل هذا الإعلان أول فترة إفصاح مالي للصندوق منذ إدراجه في سوق دبي المالي، وحقق خلالها أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً يعكس ارتفاع الدخل من عقود التأجير، ومعدلات إشغال استثنائية، وهيكلاً رأسمالياً منضبطاً، كما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% لتصل إلى 718 مليون درهم، وذلك بفضل نمو الإيرادات وتعزيز كفاءة العمليات، وهو ما أدى إلى استقرار الهامش الربحي عند 75%.
وأقرّ مجلس إدارة «مساكن دبي ريت» توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2025، ليتم صرفها في سبتمبر 2025، حيث يتبع «مساكن دبي ريت» سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام.
وبلغ متوسط معدل إشغال عبر محفظة الأصول السكنية مستوى استثنائياً عند 98%، فيما ارتفع متوسط الإيرادات السنوية لكل قدم مربعة مؤجرة بنسبة ملحوظة بلغت 6%.
وسجّلت الأصول العقارية السكنية الفاخرة معدلات إشغال قوية عند 98%. 

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