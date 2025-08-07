«الموانئ والجمارك» تطلق حملة توعية حول التزود الآمن بالوقود

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودهما المستمرة للحفاظ على البيئة البحرية وضمان سلامة العمليات التشغيلية في الموانئ، أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلة في سلطة موانئ دبي عن إطلاق حملة توعوية شاملة تستهدف تعزيز السلامة والالتزام باللوائح المنظمة لعمليات التزود بالوقود للسفن العاملة في موانئ دبي.

وصرّح الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي عن الجهود التي تبذلها السلطة للحفاظ على البيئة البحرية في موانئ الإمارة وضمان أعلى معايير السلامة التشغيلية في القطاع البحري، من بينها إطلاق حملة توعوية للسفن وشركات التزويد بالوقود لتعريفهم باللوائح المنظمة لعمليات التزود بالوقود بهدف تعزيز ثقافة السلامة والالتزام التام بالتعليمات التي تسهم في استدامة القطاع البحري وتفادي المخاطر البيئية المحتملة.

وأوضح البلوشي بأن هذه الحملة تأتي في ظل أهمية عملية التزود بالوقود كجزء حيوي وأساسي في تشغيل السفن، إلا أن التعامل غير السليم معها قد يؤدي إلى وقوع حوادث تلوث بيئية خطيرة، تترتب عليها تكاليف مالية باهظة، تشمل الغرامات القانونية والدعاوى القضائية، إلى جانب نفقات التنظيف التي قد تصل إلى ملايين الدراهم، ما يؤثر سلباً على البيئة البحرية وعلى العمليات التجارية المرتبطة بها.

ودعا البلوشي، الشركاء والعاملين في القطاع البحري كافة إلى التعاون الفعّال وتبنّي أفضل الممارسات العالمية للحفاظ على سلامة الأفراد والمنشآت، وتعزيز ثقافة السلامة والالتزام الكامل بلوائح التزود بالوقود، من خلال التدريب المستمر للطاقم، واستخدام المعدات الموثوقة، وتطبيق الرقابة الصارمة على العمليات، إلى جانب اتباع خطط الطوارئ والإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة البحرية وضمان استمرارية الأعمال بشكل آمن ومستدام.

وعن توجهات الحملة، أوضح المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي بأن الحملة التوعوية ارتكزت بشكل رئيس على الالتزام بلوائح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التي تم تصميمها لضمان تنفيذ عمليات التزود بالوقود بطريقة آمنة وفعالة، مع الحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن هذه العمليات، كما تسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع الأطراف في القطاع البحري بأهمية تطبيق أفضل الممارسات والتدابير الوقائية.

وأضاف: إن التوعية بمخاطر التزود غير الآمن بالوقود، وتدريب الطواقم على الإجراءات السليمة، وتطبيق خطط الطوارئ، تُعد من الركائز الأساسية لضمان استمرارية الأعمال بشكل آمن ومستدام.