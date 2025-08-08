شراكة بين «سمايلز» و«ضيف الاتحاد» لتعزيز مزايا برامج الولاء

أبوظبي (الاتحاد)

دشن «سمايلز- Smiles»، التطبيق الشامل للمكافآت اليومية والتابع لـ «إي آند الإمارات»، شراكته مع برنامج «ضيف الاتحاد»، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات، ويمنح هذا التعاون تجربة مكافآت متكاملة للعملاء تربط برامج الولاء التابعة للجانبين من خلال ميزة تبادل المكافآت في تطبيق «سمايلز»، والتي ستتوفر قريباً على تطبيق وموقع الاتحاد للطيران الإلكتروني.

وقد أصبح الآن بإمكان عملاء الاتحاد للطيران و«إي آند الإمارات» ربط حسابات الولاء الخاصة بهم لتبادل المكافآت والتحويل الفوري لنقاط «سمايلز» وأميال ضيف الاتحاد واستبدالها بمرونة أكبر، مما يتيح إمكانات أكبر لكسب المكافآت وتوفير المزيد من الخيارات لاستخدام النقاط والأميال عبر كلا البرنامجين.

وعلّق مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند الإمارات»، قائلاً: تجمع هذه الشراكة بين اثنين من أكثر العلامات التجارية الإماراتية الموثوقة محلياً وعالمياً، وتهدف إلى تعزيز القيمة للعملاء وتزويدهم بحلول مرنة من خلال استغلال إمكاناتنا المشتركة والربط بين المنصتين فمع إتاحة تبادل نقاط «سمايلز» وأميال ضيف الاتحاد بسلاسة، نسعى إلى تنمية منظومة المكافآت وإتاحة المزيد من المزايا، ويعكس ذلك جهودنا المتواصلة والهادفة إلى توفير تجارب أكثر ذكاءً واتصالاً تلبي تطلعات عملائنا المتنامية.

من جهته، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: تجسد هذه الشراكة التزامنا بتقديم خدمة عملاء استثنائية لعملائنا، حيث توفر مرونة أكبر في استبدال الأميال، بالإضافة إلى المزيد من المزايا لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد، ويسعدنا انطلق هذه الشراكة مع إي آند والتعاون معاً باعتبارنا اثنتين من أكثر العلامات التجارية المحلية والعالمية ريادة، لتقديم خيارات أكبر لضيوفنا لجمع واستبدال الأميال.

وتتيح هذه الشراكة لأعضاء برنامج الولاء التابعة للجانبين زيادة قيمة مكافآتهم فمن خلال تطبيق «سمايلز»، يمكن لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الآن تحويل الأميال إلى نقاط «سمايلز»والاستفادة من أكثر من 55 خدمة متنوعة، تشمل توصيل الطعام والبقالة والخدمات المنزلية ودفع الفواتير الإلكترونية وإعادة شحن الرصيد، بالإضافة إلى العروض الحصرية على التسوق، والمطاعم، والترفيه، وغيرها، وبالمقابل، يمكن لعملاء «سمايلز» تحويل نقاطهم إلى أميال ضيف الاتحاد لزيادة رصيد أميالهم واستبدالها برحلات جوية ضمن شبكة الاتحاد للطيران المتوسعة، أو بترقية درجة السفر، أو بإقامة فندقية حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات في متجر مكافآت ضيف الاتحاد.

ولبدء تبادل المكافآت، يجب على عملاء كلا البرنامجين ربط حساباتهم من خلال قسم «تبادل المكافآت» على تطبيق «سمايلز»، ليتمكنوا من تبادل المكافآت والتحويل الفوري لنقاط «سمايلز»وأميال ضيف الاتحاد.