276 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» النصفية بنمو 2.5%

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث سجّلت الشركة إيرادات بقيمة 1.11 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 276 مليون درهم.

ووفق بيان أصدرته الشركة أمس تعكس هذه النتائج الزخم الاستراتيجي المستمر لمحفظة «تبريد»، مدعومة بتحسن الهوامش وانضباط التكاليف واستمرار الطلب القوي، ما يمهد الطريق أمام المزيد من النمو مستقبلاً.

وارتفعت إيرادات المجموعة إلى 1.11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الطلب على التبريد وإضافات كبيرة للقدرة التشغيلية عبر أسواقها الرئيسية وسجّلت أحجام الاستهلاك نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، مع تسارع النمو بنسبة وصلت إلى 8% في الربع الثاني من العام نفسه، ما يعكس تأثير الموسم وارتفاع معدلات استخدام شبكة «تبريد» كما ارتفع صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام إلى 276 مليون درهم، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ويُعزى هذا التحسّن إلى استفادة الشركة من اتساع نطاق عملياتها وضبط إدارة التكاليف، بالإضافة إلى تحسّن هوامش الربح، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 5% لتصل إلى 632 مليون درهم، مع تحسّن الهوامش لتصل إلى 57%.

وانعكاساً لقوة المركز المالي لشركة «تبريد» وقدرتها على مواصلة توليد التدفقات النقدية، اقترح مجلس إدارة «تبريد» توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 6.5 فلساً للسهم عن النصف الأول من عام 2025، ما يعادل نسبة توزيع تبلغ 67% من صافي أرباح النصف الأول من عام 2025، وتمثل هذه أول توزيعات أرباح مرحلية في تاريخ الشركة، وتعكس ثقة مجلس الإدارة في أداء «تبريد» وآفاقها المستقبلية وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، ويظل تنفيذ قرار توزيعات الأرباح خاضعاً لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المتوقع انعقاده في سبتمبر 2025.

وبلغ إجمالي القدرة التعاقدية لدى «تبريد» 1.37 مليون طن تبريد بعد إضافة رقم قياسي للقدرة التشغيلية الطبيعية بمقدار 41.6 ألف طن تبريد خلال النصف الأول من عام 2025، بما يُعادل نحو ضعف إجمالي القدرة المضافة خلال عام 2024 بأكمله وجاء هذا النمو مدفوعاً بإضافة 18 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة في دولة الإمارات، إلى جانب 23.6 ألف طن تبريد في الأسواق الإقليمية، ما عزّز من مكانة «تبريد» باعتبارها مشغلاً إقليمياً عابراً للأسواق.

وبالتزامن مع النمو التشغيلي المتميز، شرعت «تبريد» في تنفيذ الأعمال الاستراتيجية في شهر يونيو حيث أعلنت استحواذها على شركة «بال كولينج» من مجموعة «ملتيبلاي» من خلال مشروع مشترك مناصفةً مع شركة «سي في سي دي آي أف»، وستضيف هذه الصفقة التي مازالت خاضعة للموافقات التنظيمية، أكثر من 182 ألف طن تبريد إلى محفظة الشركة، بما يرفع قدرتها التشغيلية إلى 1.55 مليون طن تبريد بزيادة قدرها 13%، علماً بأن الصفقة تشمل ثماني امتيازات بإمكانات نمو كبيرة، حيث يتوقع وصول القدرة التشغيلية إلى 600 ألف طن تبريد.

وستُوسّع الصفقة قاعدة الامتيازات طويلة الأجل وشبكة عملاء «تبريد»، بما في ذلك بدء التعاون مع شركة «مُدُن»، وستُساهم في تأمين قدرة تشغيلية مستقبلية تزيد على 1 مليون طن تبريد، بما يعادل 80% من القدرة التشغيلية الحالية.وبالتوازي مع هذه التطورات المحورية، واصلت «تبريد» تعزيز محفظتها، حيث بدأت تشغيل ثلاث محطات جديدة خلال النصف الأول من العام، في الأسواق المحلية والإقليمية، بإجمالي قدرة تشغيلية تبلغ 28.6 ألف طن تبريد وتم إنشاء هذه المحطات لتلبية الطلب المتزايد في المراكز الحضرية والصناعية سريعة النمو، بما يعزز القدرة التشغيلية لشركة «تبريد» وتوسعها، بالإضافة إلى ترسيخ حضورها في أسواقها الرئيسية محلياً ودولياً على حد سواء.

ودعّمت «تبريد» نموها الاستراتيجي أيضاً بعدما أبرمت مع دبي القابضة للاستثمارات - التابعة لدبي القابضة، اتفاقية امتياز حصرية لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع «نخلة جبل علي» في دبي، بقدرة تشغيلية حصرية تبلغ 250 ألف طن تبريد، وهو أكبر مشروع جديد في تاريخ الشركة. وتُعد كل من صفقة الاستحواذ على «بال كولينج» واتفاقية امتياز مشروع «نخلة جبل علي» من أكبر الصفقات الاستراتيجية لشركة «تبريد» حتى اليوم، حيث يسهمان في رفع إجمالي القدرة التشغيلية للشركة إلى نحو 2.6 مليون طن تبريد، كما يعززان قدرات الشركة لتحقيق النمو طويل الأمد، والذي يعتمد على كفاءة رأس المال ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية. ومن خلال المشاريع الجديدة والامتيازات طويلة الأمد، وتوسع انتشارها الجغرافي، تواصل «تبريد» ترسيخ مكانتها لتحقيق نمو مستدام خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: «تواصل «تبريد» إثبات مكانتها وقابليتها للتوسع من خلال تحقيق نتائج مالية قوية بالتوازي مع دفع جدول أعمالها لتحقيق النمو على المدى الطويل، وتُعزز الإضافات القياسية للطاقة التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2025، بعد إتمام صفقات محورية مثل مشروع «نخلة جبل علي» والاستحواذ الاستراتيجي على «بال كولينج»، مكانتنا باعتبارنا مشغلاً إقليمياً عابراً للأسواق وشريكاً موثوقاً للبنية التحتية، يمتلك رؤية واضحة لتحقيق القيمة، ونحن في مجلس الإدارة سنواصل التركيز على انضباط استخدام رأس المال وتحقيق عوائد مستدامة، ويعكس اقتراحنا بتوزيع أول أرباح مرحلية في تاريخ «تبريد» التوازن بين النمو وتوفير القيمة.

وكانت «تبريد» قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في عمليات إعادة التمويل خلال النصف الأول من العام، ما عزّز ميزانيتها العمومية ورفع مستوى مرونتها المالية ففي الربع الأول من العام، أصدرت الشركة صكوكاً خضراء بقيمة 700 مليون دولار ضمن إطار التمويل الأخضر الخاص بها، ما مكّنها من إعادة تمويل الاستحقاقات قريبة الأجل بمعدل ربح تنافسي، وتحسين ملف السيولة لديها، وتتمتع «تبريد» بمركز مالي قوي، مدعوماً بتصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالتي «موديز» و«فيتش»، كما بلغت تدفقاتها النقدية الحرّة 973 مليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يعادل عائداً بنسبة 11.5%، وذلك بفضل التحصيلات القوية واستقرار هوامش الأرباح وضبط عمليات تخصيص رأس المال ونتيجة لذلك، تحسّن معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ليصل إلى3.7 ضعف، مقارنة بـ4.2 ضعف قبل عام.

ومن جهته قال، خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: توقيع صفقة الاستحواذ على «بال كولينج» لا يمثّل خطوة رئيسية بالنسبة لحضور «تبريد» في أبوظبي وحسب، بل يعدّ محطة مهمة في مسار تطورنا طويل الأمد، باعتبارنا شريكاً أساسياً لتطور البنية التحتية في المدن والقطاعات والأنظمة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة تبريد» اليوم، أكثر من مجرد مورد لخدمات التبريد، فنحن نطور بنية تحتية عالية الأداء، مستعدة للمستقبل وقادرة على تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع الحفاظ على كفاءة العمليات والنمو كعناصر أساسية. وعلى ضوء الرؤية الواضحة للقدرات التشغيلية المخطط لها بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2.6 مليون طن تبريد، نركز على تعزيز كفاءة رأس المال والتميّز التشغيلي والاستعداد لريادة الأعمال في أسواق وقطاعات جديدة تؤدّي فيها خدمات تبريد المناطق دوراً أساسياً للتطور والنمو.